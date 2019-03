Ultimo a Locarno per il Connection Festival | biglietti in prevendita per il nuovo concerto

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019), inin Svizzera per il. Si aggiunge una nuova data alla tournée di concerti diche dal 25 aprile sarà in tour nei palasport della penisola per la presentazione delalbum di inediti, Colpa delle Favole.sarà ail 15 giugno. Atteso per il 5 aprile 2019, Colpa delle Favole è il terzo progetto discografico didopo Pianeti e Peter Pan ed è stato anticipato dal singolo sanremese I tuoi particolari e dal successivo brano in dialetto romanesco dal titolo Fateme cantà nel cui video ufficiale appare anche Antonello Venditti per un cameo.Con 53.000venduti per ilin programma allo Stadio Olimpico di Roma per il prossimo 4 luglio,è il più giovane artista a calcare il palco dello stadio romano, già sold out a mesi dall'evento. Non sono più disponibiliper la totalità dei ...

