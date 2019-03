Ora i giornali grondano elogi per Allegri | «Odia il calcio ripetitivo | è l’unico in grado

Giornalismo - il premio Campione ad Anna Dello Russo. Riconoscimenti per 3 collabOratori di Repubblica : Il premio della Sezione Sport è stato assegnato a Giovanni Di Benedetto, Telenorba,, mentre ha ricevuto una segnalazione Ludovico Fontana, Rai,. Per il settore Fotografia, sono stato premiati Saverio ...

Elisa Isoardi : 'Follemente innamOrata di lui' - il post dedicato al giornalista Rai : Elisa Isoardi e Matteo Salvini insieme sembrano diventati, ormai, un lontanissimo ricordo. La conduttrice de "La Prova del Cuoco", infatti, in questi giorni ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che sta facendo impazzire di curiosità il web. La Isoardi ha pubblicato uno scatto che la ritrae in ginocchio ai piedi di un uomo. La persona in questione è ripresa di spalle ma all'interno della didascalia dell'immagine è svelata la sua ...

Bari - sesso Orale scoperto a 20 euro. Giornalista al protettore di via Giulio Petroni 56 : 'Usa sempre il preservativo' : Lascia stare le ragazze , sennò ti mettiamo...'. Il consiglio telefonico del protettore dopo la nostra visita al 56 di via Giulio Petroni , ci ha spinto a rivolgere a chiunque, anche a lui, un appello:...

Compie 85 anni Rino Tommasi - tra tennis e pugilato : il giornalista innamOrato dello sport : Poi lo sport si trasforma in professione: comincia a fare il giornalista nel 1953, a 19 anni, fino ad arrivare alla Gazzetta dello sport mentre nel 1981 diventa il primo direttore dei servizi ...

“L’Atletico divOra la Juve” - la reazione dei giornali spagnoli : “Il migliore Atletico di quest’anno mette alle corde Cristiano Ronaldo”: è questo il titolo del quotidiano As dopo il netto successo dell’Atletico Madrid nella gara di Champions League contro la Juventus, il club spagnolo ad un passo dai quarti di finale della competizione. Anche l’altro quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca’ titola: “Un superbo Atletico divora la Juventus” poi aggiunge ...

Caso Manca - i giornali accendono i riflettori sul sottosegretario Gaetti. Ora serve chiarezza : Pochi gironi fa è stata pubblicata sul quotidiano Antimafia Duemila un’intervista i cui contenuti mi hanno profondamente inquietata per la gravità del quadro che, lì dentro, viene dipinto, a partire dalla vicenda della morte dell’urologo Attilio Manca. Già due settimane fa il settimanale L’Espresso – grazie a uno dei più bravi giornalisti che oggi l’Italia offre, Fabrizio Gatti – aveva acceso i riflettori ...

IL VOLO "NOI MERDE? BULLISMO"/ Video - Gianluca Ginoble ai giornalisti "Ora basta" : E' stato un coro di insulti unanime quello lanciato dai giornalisti della sala stampa al festival di Sanremo contro Il VOLO

Report Consiglio Ue : deteriOrata la libertà di stampa in Italia - giornalisti più attaccati con il nuovo governo : La libertà di stampa in Italia "è chiaramente deteriorata nel 2018". A sostenerlo è il rapporto delle 12 organizzazioni che gestiscono la piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del ...

Ultimo attacca ancOra pesantemente la Rai e i giornalisti : 'Non è il Festival del popolo' : Le polemiche attorno al 69esimo Festival di Sanremo sembrano non finire mai. Dopo i fischi del pubblico dell'Ariston e gli scontri in sala stampa, Ultimo è tornato ad attaccare la Rai e i giornalisti con un video su Instagram nel quale non ha lesinato critiche alla giuria d'onore, difendendo al contempo il pubblico che ha votato da casa e che ha speso del denaro per scegliere il proprio artista preferito. Parere del pubblico ribaltato A meno di ...

Anna Tatangelo contro i giornalisti a Domenica IN : "Io trash? AllOra vorrei che il mio futuro fosse così" : A Domenica IN nello speciale post Sanremese, nella carovana di artisti che hanno caratterizzato il Festival edizione 2019 c'è anche Anna Tatangelo che ha avuto modo di rispondere ad una critica mossa dal giornalista Andrea Laffranchi sul passato dell'artista, accusata di aver avuto un periodo trash con le sue canzoni.Evidentemente risentita della critica, ha così risposto al giornalista nella trasmissione Domenica In: vorrei che il mio ...

Ultimo contro i giornalisti o i giornalisti contro Ultimo? Storia di una vittoria mOrale schiacciante : Ultimo contro i giornalisti o i giornalisti contro Ultimo? In sala stampa, il cantautorap non ci è andato leggero ma di insulti ne ha anche presi! "Stron*etto, cogli*ne, vaffanc*lo", non mancano durante il suo discorso, sicuramente istintivo. Ultimo è il vincitore morale di questo Festival. Si è classificato al secondo posto ma ha già vinto tutto ciò che c'è da vincere nel mondo della musica italiana. Due album in top 10 dopo un anno, il ...

I giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno tornano a scioperare : stipendi ancOra bloccati : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Alessandro Di Battista contro i privilegi di politici e giornalisti : ’È Ora di tagliare gli stipendi a Fazio e Vespa’ : Alessandro Di Battista torna su uno dei temi cardine per il M5S, ovvero la lotta ai privilegi e agli stipendi stellari. “È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica... L'articolo Alessandro Di Battista contro i privilegi di politici e giornalisti:’È ora di tagliare gli stipendi a Fazio e Vespa’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.