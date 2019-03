Ok di Anac a Savona presidente Consob

L'Autorità Anticorruzione dà il via libera alla nomina di Paoloalla presidenza della. L'ha verificato che non esiste incompatibilità riguardo al fatto che il ministro sia stato in passato amministratore del Fondo Euklid, che non ha mai svolto attività d'investimento in Italia. Se il Fondo,di cuidetiene ancora alcune azioni, investisse in Italia il conflitto sarebbe "sterilizzabile" con l'astensione dello stesso.(Di giovedì 14 marzo 2019)

