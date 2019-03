I reali meriti della Juventus | secondo Dino Zoff 

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) “Ho visto la partita in tv, quindi le mie sono sensazioni dalla tv”. La premessa dell'intervista su Juventus-Atletico Madrid è l'essenza diZoff, mitico portiere della Juventus dei sei scudetti, due coppe Italia e una coppa Uefa. Oltre che, con la maglia della nazionale, degli Europei e dei Mondiali.Come mai al super elenco dei suoi successi manca la coppa Campioni?“Perché perdemmo due finali per 1-0. La prima volta, nel '72-'73, incontrammo l'Ajax di Cruijff, Krol, Neskens che vinse la terza Coppa consecutiva, e la seconda, nell'82-'83, contro l'Amburgo, sbagliammo partita”.Le pesa tanto quel trofeo?“Ci si accontenta e non ci si accontenta mai, ma io credo nel destino, si vede che non doveva succedere. Di certo, la Coppa Campioni è importante per tutti”.Martedì sera le sarebbe piaciuto tornare fra i pali di quella super Juventus, protetto da due difensori come ...

