Global Strike For Future | i giovani di Legambiente scendono in piazza per lo sciopero

(Di giovedì 14 marzo 2019)scende inper difendere il clima: in 108 città italiane ie i volontari dell’associazione sfileranno insieme a studenti e cittadini per ilFordi venerdì 15 marzo contro le mancate politiche per fermare la febbre del Pianeta. Una grande mobilitazione che fa seguito ai #fridaysfor, nati dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della scorsa COP24, che ha riscosso ampia adesione in Italia: da nord a sud della penisola sono ad oggi 140 gli appuntamenti in programma nella sola giornata di venerdì. Nel mondo, invece, si contano al momento 1325 eventi per il 15 marzo in 98 paesi: l’Italia è la seconda nazione per numero di adesioni, dopo la Germania (190), mentre a seguire ci sono gli Stati Uniti (136).«La mobilitazione per lomondiale di venerdì prossimo rappresenta una grande occasione per ...

beppe_grillo : Il 15 marzo i giovani di tutto il mondo scenderanno in piazza per il “Global Strike For Future”. A gran voce chiedo… - c_appendino : ?? Tutti, dall'Amministrazione al Governo, stiamo mettendo in piedi iniziative per la tutela dell'ambiente. Ma ques… - Corriere : In marcia per il clima: sciopero mondiale degli studenti | Così in Italia -