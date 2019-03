F1 | Leclerc | non vedo l' ora di cominciare

F1 - Charles Leclerc sul debutto del Mondiale 2019 : “Sarà una gara speciale a Melbourne - non vedo l’ora di correre” : Charles Leclerc è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus. Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ottima con i colori dell’Alfa Romeo-Sauber condita da dieci top-10 centrate, ...

Leclerc vola a Barcellona - “e non sono al massimo” : All'indomani dell'incidente occorso a Sebastian Vettel, la Ferrari vola con Charles LeClerc. Infatti sul circuito di Barcellona la prima vera simulazione di qualifica collettiva, nella penultima giornata dei test invernali che le varie scuderie stanno svolgendo sul circuito catalano, hanno visto primeggiare la Rossa del pilota monegasco. Il suo tempo di 1'16"231 si avvicina di molto alla pole 2018 di Hamilton in 1'16"173. E, secondo LeClerc (che ...

F1 - Leclerc non si sbilancia : “non so quanto sia forte la Mercedes. Vettel? Ecco cosa ci differenzia” : Il pilota monegasco ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata nella pausa pranzo del Day-3, esprimendo le proprie sensazioni Giornata tutta dedicata a Charles Leclerc in casa Ferrari, il monegasco infatti guiderà fino alle 18 la SF90 per non essere riuscito ieri a completare più di un giro per via dell’incidente di Vettel. AFP/LaPresse L’ex Alfa Romeo ha spinto forte nel corso di questa mattina, eguagliando ...

Formula 1 - Leclerc nel Day-3 dei test : 'Non so quanto ora sia forte Mercedes' : "Una giornata positiva. Ieri abbiamo perso molto tempo, fa piacere essere davanti ma non vuol dire molto in questo contesto". Così il ferrarista Charles Leclerc nella conferenza stampa di Barcellona, ...

F1 - Sebastian Vettel : “Stiamo ancora cercando di capire a pieno la Ferrari”; Charles Leclerc : “Non è stato facile adattarsi alle condizioni della pista” : La prima giornata della seconda serie dei test collettivi di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) è andata definitivamente in archivio. Un day-1 nel quale la Ferrari ha potuto sorridere per l’ottimo lavoro svolto da Sebastian Vettel sulla SF90 sia in termini prestazionali che con tanta benzina a bordo. La Rossa, al di là del quarto posto finale del tedesco, si è comportata più che bene e i riscontri sono stati positivi limitatamente ...

F1 – Dalla sfida Leclerc-Vettel alla pressione di Hamilton - Fittipaldi non ha dubbi : “sarà un Mondiale interessante - ecco perchè” : A tutto Fittipaldi, l’ex campione di F1 racconta le sue sensazioni sul Mondiale 2019 di F1 che si avvicina ormai sempre più “Leclerc? E’ un talento incredibile, molto bravo. Tra tutti i giovani arrivati in formula Uno in questo ultimo periodo lui è il migliore, ha subito dimostrato il suo talento. Non è un azzardo per la Ferrari, io penso che Vettel con lui creerà una competizione che aumenterà il livello della Ferrari ...

F1 - Gary Anderson non ha dubbi : 'Il futuro della Ferrari si chiama Charles Leclerc' : ... è destinato nel prossimo futuro a diventare prima guida del Cavallino scavalcando nelle gerarchie il quattro volte campione del mondo. " Leclerc deve capire e conoscere Vettel, stando a contatto con ...

F1 - Test Barcellona 2019. Charles Leclerc : “Impressionato dalla guidabilità della Ferrari - non penso subito al Mondiale” : Charles Leclerc può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo i primi quattro giorni di Test F1 a Barcellona, il giovane pilota della Ferrari si è messo in luce sul circuito catalano: martedì ha siglato il miglior tempo in assoluto, oggi si è concentrato in particolar modo sui long run e ha potuto subito apprezzare la solidità della Rossa che esce ringalluzzita dalla prima finestre di prove disputate al Montmelò. Il monegasco ha raccontato le sue ...

F1 - Risultati e classifica Test Barcellona 2019 : Day-4. Nico Hulkenberg il più veloce - Leclerc non cerca il tempo : Si è concluso anche il giovedì della prima settimana dei Test F1 di Barcellona 2019. È ufficialmente terminato il primo round di prove che riprenderanno nella giornata di lunedì per altre quattro sessioni che ci condurranno verso il Gran Premio di Australia che sancirà il via ufficiale del campionato. Il più veloce del turno odierno è stato Nico Hulkenberg su Renault che ha forzato con le gomme più morbide a disposizione. Secondo Alexander ...

Formula 1 - Leclerc nel Day-4 dei test : 'Non vedo l'ora di lottare - Ferrari molto solida' : Prima settimana di test archiviata e per Charles Leclerc è sempre più vicino il debutto in Formula 1 con la Ferrari . Il pilota monegasco ha impressionato nei suoi primi giri con la Rossa e appare ...

F1 – Test Barcellona - Leclerc non si pone limiti : “al momento non penso al titolo - ma con questa Ferrari…” : Il pilota monegasco ha parlato nella pausa tra la sessione mattutina e quella pomeridiana della quarta giornata di Test, esprimendo le proprie sensazioni I Test di Barcellona hanno mostrato una Ferrari solida e veloce, un’arma dunque perfetta per provare l’assalto ai titoli mondiali in palio nel 2019. AFP/LaPresse Sebastian Vettel non vede l’ora di interrompere il digiuno di vittorie del Cavallino, Charles Leclerc invece ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi seconda giornata. Ferrari al comando anche con Leclerc - Mercedes non spinge ed insegue a distanza : seconda giornata molto positiva a Barcellona per la Ferrari, che ha chiuso al comando anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali di Formula 1 con il monegasco Charles Leclerc. L’ex pilota dell’Alfa-Sauber ha svolto il programma di lavoro odierno in maniera impeccabile, facendo segnare il miglior tempo a meno di un decimo dalla prestazione ottenuta dal compagno di squadra Sebastian Vettel nella giornata d’apertura con la ...

Leclerc debutta sulla nuova Ferrari - ecco le cose che non sapete sul «piccolo principe» : La leggerezza dei vent'anni, il peso della responsabilità. E' iniziata questa mattina al Montmelò l'avventura di Charles Leclerc con la Ferrari. Il pilota monegasco è sceso in pista alle 9.18 per ...

F1 – Vettel sereno e fiducioso - Seb non teme Leclerc : “è un rivale pericoloso si - ma…” : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di test a Barcellona: il tedesco della Ferrari tra ottimismo e fiducia E’ un Sebastian Vettel soddisfatto, quello che ieri ha incontrato la stampa al termine della prima giornata di test al Montmelò. Il tedesco della Ferrari ha chiuso in vetta alla classifica dei tempi il Day -1 dei test di F1 di Barcellona, contento delle sensazioni provate in pista a bordo della sua ...