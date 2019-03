E' morto Charlie Whiting | il direttore corse della Formula Uno

F1 - morto il direttore di gara Charlie Whiting : Tutti i miei pensieri, quelli della FIA e dell'intera comunità degli sport motoristici vanno dalla sua famiglia, agli amici ed a tutti gli amanti della Formula 1' , ha detto il presidente della ...

F1 - è morto Charlie Whiting. Il Race Director ci saluta a causa di un’embolia polmonare : Una triste notizia ha colpito la Formula 1 alla vigilia del GP d’Australia che nel weekend aprirà il Mondiale: Charlie Whiting è morto. Il Race Director F1 si è spento proprio a Melbourne dove si correrà nel fine settimana, aveva 66 anni e ci ha salutati a causa di un’embolia polmonare. Stiamo parlando di un’icona dell’automobilismo, ha iniziato a lavorare nella massima categoria nel 1977 col team Hesketh, è entrato in ...

Un lutto shock colpisce la F1 alla vigilia del Gp d’Australia : è morto Charlie Whiting : Charlie Whiting è morto improvvisamente questa mattina, a 66 anni, a causa di un’embolia polmonare I piloti sono pronti per affrontare il primo weekend di gara della stagione 2019 di F1, in Australia. Tanto entusiasmo per il primo Gp dell’anno, che è iniziato però con una notizia shock. I piloti si sono infatti svegliati a Melbourne con la morte del direttore di corsa Charlie Whiting, deceduto a 66 anni per embolia ...