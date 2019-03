Conte | Nessun sentimento può giustificare un femminicidio

Conte : «Nessuna reazione emotiva giustifica un femminicidio»|La giudice : «C'è omicidio e omicidio» : Il premier è intervenuto su Facebook per commentare le recenti sentenze che a Genova e Bologna hanno attenuato la pena dell'assassino perché «disperato, in preda a una tempesta emotiva ». «Nessun sentimento, pur intenso, attenua un femminicidio»

Giuseppe Conte : "Nessuna reazione emotiva o sentimento intenso può giustificare un femminicidio" : "Dobbiamo chiarire, con forza, che nessuna reazione emotiva , nessun sentimento , pur intenso , può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidio". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte , commentando le recenti sentenze "per episodi di femminicidio" con pena attenuata per "una presunta reazione " emotiva "".Il premier ritiene doveroso intervenire nel "dibattito pubblico", mentre "per cogliere appieno e criticare" le sentenze ...

'Via della Seta' - Conte : 'Accordo con la Cina è limpido - nessun rischio di colonizzazione : Il premier italiano difende il patto con Pechino: 'Serve per farci crescere a livello economico ed è compatibile con l'Alleanza Atlantica'. Ma sullo sfondo restano anche le tensioni tra M5s e Lega

Telt sblocca i band Tav. Conte : “Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare Contengono ...