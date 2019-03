Busto Arsizio | il Baff cresce

Volley femminile - Serie A1 : 23^ giornata - Monza e Busto Arsizio quarte a braccetto. Bergamo insegue i playoff : Nel pomeriggio si è completata la 23^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Monza e Busto Arsizio occupano il quarto posto a braccetto dopo i successi odierni. Le brianzole si sono imposte al tie-break sul campo di Brescia rimontando dallo 0-2: a fare la differenza i 12 muri di squadra, show assoluto della schiacciatrice Hanna Orthmann (29 punti, 51% in attacco) ma determinanti anche le 15 marcature di Serena Ortolani e le 5 stampatone di ...

Pallavolo – CEV Cup - la Yamamay E-Work Busto Arsizio punta alla finale del torneo europeo : La Yamamay E-Work Busto Arsizio ha il DNA europeo: la finale di CEV Cup è la quinta in tornei continentali. Il CSM Alba Blaj è l’ultimo ostacolo Quarta finale di CEV Cup, quinta assoluta in Europa. alla storia oltre confine della Unet E-Work Busto Arsizio, targata Yamamay in Coppa, si è aggiunto da martedì sera un altro bellissimo capitolo: le farfalle di Marco Mencarelli si sono infatti qualificate per l’ultimo atto della ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio stellare! Le Farfalle conquistano la finale - Bekerscsaba demolito : Busto Arsizio torna in finale! La formazione lombarda regola con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) le ungheresi dello Swietelsky Bekerscsaba nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile e si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno ribadito anche tra le mura amiche la superiorità dimostrata nella partita di ...

Busto Arsizio-Bekerscsaba - Semifinale CEV Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Busto Arsizio ad un passo dalla finale. Nella partita di questa sera la formazione lombarda scenderà in campo contro le magiare del Bekescsaba nella Semifinale di ritorno per garantirsi l’accesso all’atto conclusivo della CEV Cup 2018-2019 di volley femminile. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno dominato la partita di andata in Ungheria tornando a casa con un rotondo 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) e lasciando davvero pochi dubbi ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vede la finale - servono due set contro il Bekescsaba al PalaYamamay : Busto Arsizio è davvero molto vicina alla finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, le Farfalle hanno infatti travolto il modesto Bekescsaba con un roboante 3-0 nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo al PalaYamamay per sbrigare la pratica: basterà vincere due set per qualificarsi all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente del derby rumeno tra Stiinta Bacau e CSM Volei Alba Blaj, in caso ...

CEV Volleyball Cup – Yamamay E-Work Busto Arsizio contro il Bekescsaba per la finale : CEV Cup: Yamamay E-Work Busto Arsizio in campo martedì sera, contro il Bekescsaba servono due set per accedere alla finale. Diretta alle 20.30 su DAZN La Yamamay E-Work Busto Arsizio va a caccia della sua quarta finale di CEV Volleyball Cup. Martedì sera, con inizio alle ore 20.30, le farfalle di Marco Mencarelli ospiteranno il Swietelsky Bekescsaba partendo da una situazione di chiaro vantaggio: in virtù del netto 3-0 ottenuto in Ungheria ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : niente da fare per Brescia - Busto Arsizio si impone 3-0 e sale al quarto posto : La Unet E-Work Busto Arsizio si aggiudica il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e sale al quarto posto La Unet E-Work Busto Arsizio fa valere la legge del PalaYamamay nell’anticipo televisivo della 22^ giornata di Samsung Volley Cup: davanti alle telecamere di Rai Sport le farfalle si aggiudicano con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e riconquistano ...

Volley femminile - serie A1. Anticipo 22ma giornata : Busto Arsizio domina il derby con Brescia (3-0) e si regala una notte al quarto posto! : Tutto facile per la Unet E Work Busto Arsizio che vince 3-0 il derby lombardo tra le mura amiche contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia e batte un colpo nella corsa per il quarto posto. La squadra di Marco Mencarelli, con questi tre punti, sale al quarto posto provvisorio in classifica scavalcando contemporaneamente Casalmaggiore e Monza che si affronteranno domani in uno scontro diretto molto importante per questa battaglia a tre che vale ...

Domenica a Busto Arsizio test difficilissimo per l'Itas Trentino : QUI ITAS Trentino Dopo Atene, i Campioni del Mondo affrontano la seconda ostica partita esterna consecutiva della settimana con l'obiettivo di provare a difendere il secondo posto attualmente ...

Pallavolo - semifinale di CEV Cup : la Yamamay Busto Arsizio domina contro lo Swietelsky Bekescsaba : Pallavolo, semifinale di CEV Cup: Yamamay Busto Arsizio vittoriosa per 3-0, gara senza storia contro lo Swietelsky Bekescsaba Riporta in Italia un bottino prezioso la Yamamay E-Work Busto lo Swietelsky BekescsabaArsizio, che nel match di andata della semifinale di CEV Volleyball Cup si impone per 3-0 in casa dello Swietelsky Bekescsaba. Le farfalle di Marco Mencarelli in Ungheria soffrono solo nelle battute finali del primo set, quando le ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio scatenata in Ungheria - demolito il Bekescsaba e finale a un passo : Busto Arsizio ha demolito il Bekescsaba con un roboante 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di Volley femminile e ora è davvero a un passo dalla qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle hanno dominato in lungo e in largo contro le modeste magiare e ora basterà vincere due set nel ritorno al PalaYamamay per sfidare in finale la vincente ...

Ginnastica artistica - Serie A1 e A2 al via a Busto Arsizio : Campionato di Serie A 2019, si parte da Busto Arsizio Domenica 24 febbraio è ufficialmente iniziato il campionato di Serie A1 e A2 per l’artistica maschile e femminile al Pala Yamamay di Busto Arsizio. 24 squadre femminili e 24 maschili sono scese in pedana nell’intera giornata di domenica. Nella massima Serie ci eravamo lasciati alla finale di Torino dello scorso 9 giugno con Brixia e Salerno – rispettivamente per la ...