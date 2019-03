Anche PD in piazza contro cambiamenti climatici

'Sciopero mondiale per il Futuro' Anche a Parma. Venerdì la Marcia per il Clima arriverà in Piazza Garibaldi - : Uniti nel nome della scienza, manifesteremo il nostro dissenso per le vie della città in modo completamente pacifico e senza simboli ne bandiere, solo con i nostri messaggi scritti sui cartelloni. ...

Anche in Italia gli studenti in piazza per FridaysForFuture : siamo con Greta Thunberg : Roma, 14 mar., askanews, - Anche in Italia domani gli studenti scenderanno in piazza per FridaysForFuture, lo sciopero contro il cambiamento climatico. L'appuntamento è in tantissime piazze di tutta ...

Venerdì "sciopero per il futuro" Anche a Monza : la Brianza in piazza contro i cambiamenti climatici : Prenderanno parte alla manifestazione anche il Progetto Co-Scienza e il circolo di Legambiente Monza Alexander Langer. A scandire la mattinata gli interventi dei rappresentanti di istituto e da altri ...

#fridaysforfuture Contro i cambiamenti climatici Anche L’Aquila scende in piazza : L'Aquila - Il 15 Marzo, come in centinaia di città nel mondo, anche L’Aquila scende in piazza Contro i cambiamenti climatici. Già da 4 venerdì il Gruppo locale Fridays for Future - L’Aquila svolge attività di sensibilizzazione promuovendo ed organizzando i #fridaysforfuture che caratterizzano il movimento. Il movimento internazionale ha le sue radici nell’agosto 2018 quando Greta Thunberg, una ragazza di soli 15 ...

Mercati in stand-by. Piazza Affari bene con le bAnche : Giornata all'insegna della cautela per i listini europei , mentre fa meglio Piazza Affari , che si avvantaggia della buona performance dei bancari. Wall Street è attesa positiva ed il dato sulle ...

Ciclismo - Strade biAnche - a Piazza del Campo sbanca la Van Vleuten : Successo per distacco della 36enne olandese Annemiek Van Vleuten nella quinta edizione delle Strade bianche al femminile. La Van Vleuten, iridata della crono e regina del giro rosa in carica, ha ...

Sì Tav - "madamine" di nuovo in piazza Castello a Torino il 17 marzo : ma stavolta l'invito è Anche a partiti e candidati : A presentare il tris, dopo le manifestazioni del 10 novembre e del 12 gennaio, sarà un flash mob domani alle 15 davanti a Palazzo Carignano

In rosso l'Europa. Giù Anche piazza Affari : A pesare sul sentiment degli investitori sono i rinnovati timori per il rallentamento dell'economia globale riacutizzati dal calo drastico dell'export cinese . Sul mercato Forex, l' Euro / Dollaro ...

8 marzo in piazza : lo sciopero è di tutte le lavoratrici - Anche quelle senza diritti : Da qualche anno l’8 marzo ha ritrovato la propria origine politica. Si parla di differenza di classe, razza e genere. Nessuna celebrazione vuota, nessuna festa dai contorni superficiali, salvo per quelle organizzate da istituzioni varie. Quello che ci importa è chiarire che le lotte delle donne hanno assunto più consapevolezza. Le donne sono forza lavoro, spesso sottopagate o pagate in nero, con contratti a scadenza prestampata o ...

Strade BiAnche 2019 : il percorso ai raggi X. Arrivo in Piazza del Campo dopo oltre 60 km di sterrato : Torna la battaglia sugli sterrati senesi, con la 13ma edizione della Strade Bianche, una delle classiche più affascinanti del calendario internazionale, che si correrà sabato 9 marzo. Quest’anno i corridori dovranno affrontare 63 km sterrato, divisi in 11 settori, prima dello spettacolare Arrivo in Piazza del Campo a Siena. Andiamo quindi ad analizzare il percorso della Strade Bianche ai raggi X. Si parte da Siena e dopo 18 km si affronta il ...

Dopo Conte - Anche Tria in visita a Piazza Affari : Milano . Comincia con la visita del ministro Giovanni Tria la settimana di Piazza Affari in una seduta positiva nelle prime ore per la Borsa milanese e gli altri listini europei sulla scia della ...

Primarie Pd - code per votare il nuovo segretario : Anche Zingaretti in fila al gazebo di piazza Mazzini : code e file ai gazebo dove oggi si vota per le Primarie del Pd. anche Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del partito, ha atteso il suo turno al seggio di piazza Mazzini. “Sono contento di queste lunghe file in tutti i combini, è una risposta meravigliosa. Io avevo chiesto fiducia e passione per cambiare” L'articolo Primarie Pd, code per votare il nuovo segretario: anche Zingaretti in fila al gazebo di piazza Mazzini ...

