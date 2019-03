Oroscopo 17 marzo : novità per Leone - Acquario affaticato - Cancro determinato : Nell'ultima giornata della settimana i Gemelli faranno i conti con un recupero fisico, mentre il Capricorno sarà un po' infastidito. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per domenica 17 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: i nati sotto il vostro segno zodiacale si sentono molto forti e carichi in questo periodo. Ci saranno alcune novità per voi anche se non tutte positive: qualcuno potrebbe mettere fine a una relazione ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Marzo 2019 : il Leone torna ad amare - l'Acquario deve lottare : Ogni tanto c'è desiderio di gettare la spugna , per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda le tue relazioni, perché tu sei un combattente, tu sei uno che sfida il mondo, ma quanti sono ...

Oroscopo 22 marzo : Gemelli a Acquario in pole position : In questo venerdì 22 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci, mentre Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove in Sagittario e Venere in Acquario. Marte e Urano in Toro, con Il Sole in Ariete e la Luna in Bilancia. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni. Ariete dispettoso Ariete: le difficili posizioni astrali renderanno i nativi poco concilianti con le persone che ...

Oroscopo 21 marzo : rinascita sentimentale per Acquario : Giovedì 21 marzo Luna in Bilancia e il Nodo Lunare in Cancro favoriranno questi due segni. Avremo Saturno e Plutone in Capricorno, mentre Giove in Sagittario e Venere in Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni. Oroscopo: Ariete nervoso Ariete: l'entrata del Sole nel loro segno sarebbe una notizia positiva se non fosse per la Luna contraria, che fa a braccetto con l'opposizione del severo Saturno. L'umore potrebbe non ...

Previsioni astrologiche fino al 31 marzo : buon momento per Vergine e Acquario : Il mese di marzo sta per concludersi. Scopriamo cosa prevedono le stelle per quanto riguarda le ultime due settimane del periodo per tutti i segni zodiacali. Di seguito amore, lavoro e salute fino al 31 marzo 2019, con le stelle per tutti i segni. Ariete: a livello lavorativo in queste ultime due settimane di marzo, potrete ricevere delle proposte importanti. Qualcuno potrà avere delle occasioni, che precedentemente non aveva sfruttato. In campo ...

Acquario : Il saggista Nassim Nicholas Taleb dice che ci sono tre tipi di esseri umani: fragili, forti e antifragili. Le persone fragili si danno da fare per difendersi dal caos della vita, ma si privano di esperienze che potrebbero renderle più intelligenti.... Leggi

Oroscopo Paolo Fox domani - giovedì 14 marzo 2019 : Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci

Oroscopo 15 marzo : nuove idee per Cancro - Gemelli confuso - Acquario stanco : Le previsioni degli astri per venerdì 15 marzo, giorno che si prospetta stancante per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre il Cancro avrà molte nuove idee. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha un'attività in proprio potrebbe ricevere alcune belle soddisfazioni. L'amore sarà il protagonista, con nuovi incontri per i single e intesa top per chi ha già una relazione. Non ...

Oroscopo weekend del 16-17 marzo : Scorpione ombroso - Acquario mondano : In questo fine settimana del 16 e 17 marzo troviamo la Luna che passerà dal segno del Cancro al Leone. Venere in Acquario e Giove in Sagittario. Saturno e Plutone in Capricorno. Nettuno, Mercurio ed il Sole in Pesci. Urano e Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni. Cancro silenzioso Ariete: sabato il grado di nervosismo sarà alle stelle nell'ambito lavorativo. ...

L'oroscopo di domani 13 marzo : Acquario emotivo - Toro intuitivo : Un altro appuntamento con L'oroscopo giornaliero approfondisce le sensazioni e le opportunità di mercoledì. Come andranno l'amore e il lavoro di ciascun segno zodiacale? Scopriamolo nelle previsioni astrali dedicate alla giornata del 13 marzo. Nuove opportunità nelL'oroscopo di mercoledì Ariete: simpatici e aperti agli altri, utilizzerete l'influsso benefico di Venere e della Luna per avere successo in amore e nel lavoro. Negli affetti ...

Oroscopo del giorno 14 marzo - seconda sestina : giovedì ok Capricorno - Acquario stressato : L'Oroscopo del giorno 14 marzo 2019 porta in primo piano l'arrivo in grande stile della Luna in Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? In questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci. Come da titolo, il periodo cadrà "a fagiolo" per i simpatici amici nativi dello Scorpione e del Capricorno, entrambi sottoscritti ...

Oroscopo del giorno 13 marzo - 2ª sestina : ottimo mercoledì per Acquario - Scorpione e Pesci : L'Oroscopo del giorno mercoledì 13 marzo 2019 è disponibile a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dall'Astrologia al terzo giorno di questa settimana. Partiamo pure con il dare una prima infarinatura sui segni migliori e peggiori di mercoledì interrogando le stelle in merito ai settori della vita legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Diciamo subito che la giornata di prossimo arrivo nasce sotto i buoni auspici della Luna ...

Oroscopo 11 marzo : Leone nervoso - Acquario stanco : Una nuova settimana sta per iniziare e nuove previsioni astrologiche per tutti i dodici segni zodiacali sono pronte da consultare. Leggiamo le previsioni di inizio settimana e l'Oroscopo dell'11 marzo 2019. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Previsioni dell'11 marzo Ariete: in amore si può sfruttare questo inizio di settimana per mettere in chiaro alcune questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro agite ...

Oroscopo del giorno 12 marzo - 2^ sestina : ottimo martedì per Acquario e Capricorno : L'Oroscopo del giorno 12 marzo 2019 porta in primo piano il transito della Luna in Gemelli, sicuramente portatrice di buone notizie nel comparto della vita legato ai sentimenti. Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati di questo martedì tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, in questo caso vi diciamo subito che la giornata sotto analisi in questo contesto si preannuncia molto favorevole al Capricorno e ...