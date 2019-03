Tre volte CR7 | la Juve approda ai quarti di finale di Champions League

Al Bano : "Io amico di Putin? Purtroppo non è vero - l'ho visto solo Tre volte" : Ho pensato a un pesce d'aprile anticipato. A una fake news. Poi mi hanno detto che è tutto vero: sono nella lista delle persone considerate "una minaccia per la sicurezza nazionale" dell'Ucraina. Il ...

Al Bano : "Io amico di Putin? Purtroppo non è vero l'ho visto solo Tre volte" : L'Ucraina l'ha inserito tra le «minacce alla sicurezza nazionale». Lui: «Dicono che sono vicino ai russi, è assurdo: stimo chi sa unire il suo popolo»

USA - muore la 23enne Kelly Catlin - Tre volte campionessa mondiale di ciclismo su pista : La notizia che ha da poco sconvolto il mondo del ciclismo è la prematura scomparsa della campionessa americana Kelly Catlin. A dare la notizia del suicidio è stato il padre in una lettera inviata al sito Velonews.com. Ancora sconosciuta la causa del folle gesto. La giovane è morta venerdì sera, giorno della festa della donna, nella sua residenza in California. "Non passa un minuto che non pensiamo a lei e alla vita meravigliosa che avrebbe ...

Fukushima 8 anni dopo - radiazioni fino a 100 volte olTre il limite : "Alla radice del disastro nucleare di Fukushima, con le violazioni dei diritti umani che ne conseguono, c'è la pericolosa politica energetica promossa dal governo giapponese - dichiara Kazue Suzuki, ...

Arrestata direttrice Consiglio ricerca in agricoltura. Coinvolte anche alTre quattro persone : Finisce ai domiciliari la direttrice generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) Ida Marandola: sarebbe lei la principale responsabile delle "gravi irregolarita'" riscontrate nella gestione del piu' importante ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari e sul quale vigila il Ministero delle politiche agricole. Nell'inchiesta della Guardia di Finanza e della procura di Roma sono ...

Quali saranno le offerte telefoniche per il 5G? Tariffe Vodafone - TIM - Wind Tre e Iliad stravolte : Quali saranno le offerte telefoniche per il 5G una volta che la connessione ultra-veloce farà finalmente capolino sul nostro territorio? Certo la strada che porta alla nuova tecnologia è lastricata ancora di tanti cantieri in corso per gli impianti e le infrastrutture, da nord a sud dello stivale, ma quello che appare più che evidente è che nel giro di un anno, al massimo due, molte cose dovrebbero cambiare. Avete presente la vera rivoluzione ...

Tre volte quattro : ... era sano divertimento perché ancora una volta l'espressione di un pronunciamento popolare aveva prodotto il miracolo taumaturgico di resuscitare una opzione politica di massa a rischio estinzione. ...

In Cina vietato l’acquisto di biglietti di aerei o Treni per 23 milioni di volte per colpa del basso “punteggio sociale” : Il primo bilancio del “punteggio social” che in Cina “premia a buoni e punisce i cattivi” lascia a bocca aperta: nel 2018 è stato vietato l’acquisto di biglietti di aerei o treni per 23 milioni di volte. Significa che sono stati bloccati 23 milioni di tentativi di acquistare biglietti, non si sa da parte di quanti cittadini. La notizia si riallaccia a una misura annunciata lo scorso anno da Pechino, che prevede da ...

Primarie Pd - il padre di Di Battista su Fb 'Ho votato Tre volte'. I dem 'Falso'. Il post è stato scritto prima dell apertura dei seggi : Il padre di Alessandro Di Battista prova a sollevare dubbi sulla regolarità delle primarie Pd . Ma cade in contraddizione. Vittorio Di Battista scrive in un post di aver votato ben tre volte per le ...

