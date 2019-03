Trashtag | una nuova challenge divulgata sui social aiuta a ripulire il Pianeta

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Attraverso inetwork si possono condividere moltissimi post che potranno diventare virali, ottenendo milioni di visualizzazioni. Grazie all'enorme quantità di iscritti suiè possibile poter far circolare non soltanto fake news o informazioni divertenti, ma anche delle sfide che potrebbero cambiare la qualità di vita del nostro. In particolare, di recente, è stata lanciata una dellepiù significative di questi ultimi anni: la. Così come il nome inglese suggerisce, si tratta di una piccola sfida che vede coinvolte migliaia di persone neldai rifiuti delle aree della propria città.Come funziona laDi recente, suiquali Facebook, Instagram e Twitter, è stato lanciato un nuovo hashtag molto importante:. Nello specifico, gli iscritti ai vari sitisi sfidano a rendere più pulite le strade ...

CaracoldiEB : Finalmente una sfida social che non serve solo a prendere i like: si chiama #Trashtag - DOLCEESTETICA : Finalmente una sfida social che non serve solo a prendere i like: si chiama #Trashtag - UsaRiusaRicicla : Finalmente qualcosa di utile! -