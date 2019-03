Tajani | capo dell' Europarlamento | relativizza le colpe del Fascismo

Tajani incontra capo 007 Usa : prove di interferenze nelle elezioni europee : Martedì, appena arrivato nella capitale degli Stati Uniti, Tajani aveva detto ai giornalisti italiani che la Commissaria Mariya Gabriel, portafoglio Economia e società digitali, sta lavorando da mesi ...

Silvio Berlusconi lascia a Antonio Tajani il posto di capolista di Forza Italia nella circoscrizione Centro : Lo aveva anticipato a Porta a Porta da Bruno Vespa , che non si sarebbe candidato in tutte le circoscrizioni come capolista di Forza Italia in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. E ...

Berlusconi : Tajani sarà capolista in Italia Centrale : Penso che non sarò capolista in tutte le circoscrizioni, Antonio Tajani sarà capolista nella circoscrizione dell'Italia Centrale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante la registrazione di "Povera Patria", in onda stasera su Rai2, a proposito delle elezioni europee. Quanto al risultato di Forza Italia, l'ex premier ha risposto: "Non lo so, dipende tutto dagli Italiani, se aprono gli occhi o restano ciechi".