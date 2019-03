Stretta anti-furbetti nel M5S

Decretone : dalla Stretta sui migranti al Tfs statali - tutti i contenuti : ... uno strumento pensato sia per combattere la povertà che per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Nel corso dell'esame sono state approvate, su proposta della Lega, l'esplicitazione che i ...

Isola - anticipazioni : la moglie di Riccardo Fogli "coStretta" a volare in Honduras : Ecco che cosa vedremo nella prossima puntata, in onda mercoledì 20 febbraio in prima serata su Canale 5

Reddito di cittadinanza - ecco la Stretta anti-furbi : stop ai cambi di residenza : La maggioranza ha poco più di un mese per approvare il Reddito di cittadinanza. Ancora in prima lettura in Senato, il 30 marzo scade il decretone che regola il sussidio e l'anticipo pensionistico di ...

“CoStretta ad anticipare il parto”. Meghan - la malattia di cui finora nessuno sapeva. L’ultima inaspettata rivelazione : “Ecco di cosa soffre la moglie di Harry” : Di Meghan Markle si sta scrivendo di tutto e di più. Secondo i ben informati infatti, la moglie di Harry non starebbe trascorrendo un periodo positivo né a corte né in famiglia dove, anzi, i problemi non mancano. Meghan infatti, e suoi modi troppo stelle e strisce, non andrebbero particolarmente a genio alla regina. Di più, sarebbe ai ferri corti con il marito che, alcuni dicono, vivrebbe lontano da lei da settimane. Voci sulle quali Meghan non ...

Accordo Ocse sulla "web tax" mondiale Stretta sui giganti digitali in 127 Paesi : ... i tedeschi hanno accettato un compromesso, che riduce il campo d'azione della direttiva solo alla pubblicità online dei colossi digitali,: secondo il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire, ...

La Spagna voleva dare il buon esempio sui migranti - ma è coStretta a chiudersi : Il Marocco sa di tenere in mano le chiavi della politica spagnola in questo momento , e continua ad alzare la posta, come ha fatto la Turchia dall'altro lato del Mediterraneo. Se fino a un paio d'...

YouTube - niente terre piatte e scie chimiche fra i suggerimenti : Stretta contro teorie stravaganti : E negli altri paesi del mondo? Il nuovo sistema arriverà solo quando , e se, il test americano verrà considerato un successo, quindi al momento non è possibile compiere previsioni. Certo è che ...

Semplificazioni - no Stretta anti-Xylella : 18.20 Salta la stretta anti-Xylella inserita nel decreto Semplificazioni. L'emendamento prevedeva l'obbligo di distruzione degli ulivi infetti,stabilendo anche la pena del carcere, da 1 a 5 anni, per il mancato rispetto delle nuove norme. La misura è stata dichiarata inammissibile dalla presidenza del Senato,durante il dibattito in Aula. Beppe Grillo aveva definito l'ipotesi di reclusione "da film horror". Dichiarati ammissibili al voto ...

Stretta anti Xylella - Grillo contro emendamenti 'horror' : "Entrano nel tuo terreno senza avvisare. Violano la tua proprietà. Non hanno permessi. Motosega alla mano abbattono i tuoi alberi, quegli ulivi che per anni ti hanno garantito un lavoro e hanno ...

Stretta anti-Xylella : “Distruzione degli ulivi malati o carcere” : Passa la Stretta anti-Xylella che prevede anche il carcere in caso di mancato rispetto delle norme sulla distruzione delle piante infette. Secondo l’emendamento al dl semplificazioni approvato al Senato, le misure fitosanitarie ufficiali, o comunque derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, «ivi compresa la distruzione delle piante», ...

Semplificazioni - via la tassa sulla bontà e Stretta anti-Xylella : obbligo di etichetta su tutti gli alimenti : Via la tassa sulla bontà e stretta anti-Xylella: sono alcune delle novità contenute nel decreto Semplificazioni alle quali le Commissioni Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno dato ...

Semplificazioni : via la tassa sulla bontà e Stretta anti-Xylella : Via la 'tassa sulla bontà, stretta anti-Xylella e ok a 10 milioni per le vittime di Rigopiano: sono alcune delle novità contenute nel decreto Semplificazioni alle quali le Commissioni Affari ...