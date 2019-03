Siamo tutti figli del bosco

Negramaro - Giuliano Sangiorgi alla fine del live : “A noi per il culo non ci prendono! Noi Siamo gente di mare e il mare è di tutti” : L’ultimo concerto dei Negramaro, a Eboli, si è concluso con un messaggio forte e chiaro gridato da Giuliano Sangiorgi: “A noi per il culo non ci prendono! Noi siamo gente di mare e il mare è di tutti”, ha detto il cantante salentino sul palco, di fronte a un PalaSele gremito. L’obiettivo? Pare chiaro: prendere una posizione netta e chiara nei confronti delle politiche adottate dal nostro governo. D’altronde non è la prima volta ...

Ranieri : “Abbiamo vinto una partita difficile. Non posSiamo prendere tutti questi gol” : Buona la prima per la Roma di Claudio Ranieri che al termine della vittoria sull’Empoli analizza così la partita: “Sono positivo, era una partita difficile e ci mancavano dei leader importanti. Devo fare i complimenti alla squadra perché anche in 10 non ha concesso quasi niente. Non potevamo fare più possesso palla, ho detto ai ragazzi lanciamo sulla punta quando siamo in difficoltà e cerchiamo di prendere le seconde palle. ...

Devianza giovanile - lo Stato Siamo noi : riflettiamo tutti assieme. Lettera : Inviato da Vita Maria Barulli - Quando la cronaca ci costringe ad apprendere dell'epilogo infelice di giovani che si perdono, che hanno bruciato i loro anni più belli, spendendosi in azioni sbagliate e rincorrendo ambizioni ancora peggiori, ...

Verdone : "Siamo tutti uguali - che fatica trovare nuove manie" : Lui li chiama «tic, dettagli», ma è da quell'osservazione attenta che sono venuti fuori i suoi titoli più amati, una lunga carrellata di tipi italiani, descritti con affetto ironico e con una punta di ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Di Francesco out? Siamo tutti legati ai risultati» : FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina , Stefano Pioli , ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio . Queste le sue parole: " La prima sconfitta ...

Tav - Salvini : “Se ne riparla lunedì - niente vertici. Cambiato idea su crisi? Niente di certo - Siamo tutti nelle mani di Dio” : “Cambiato idea dopo la crisi minacciata sulla Tav? certo siamo tutti nelle mani del buon Dio, non c’è Niente di certo. È molto probabile che queste tre leggi siano leggi dello Stato entro primavera”. Queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo lo scontro a distanza con il M5s e la crisi evocata, nel corso di una conferenza stampa in cui ha assicurato che saranno approvate entro primavera la legge ...

Roma - Perotti contro il Var ma con Di Francesco : “Siamo tutti col tecnico” : Diego Perotti ha criticato pesantemente l’operato del direttore di gara Cakir, ma il calciatore argentino ha voluto spendere una parola in favore di Di Francesco “Meritavamo di più, loro sono una buona squadra con la spinta dei tifosi. Dispiace perché abbiamo avuto possibilità di fare il gol per chiudere la partita. Lo stadio ha condizionato l’arbitro? Dobbiamo chiederlo a lui. Mi spiace che non sia andato a vedere la ...

Questione ambientale e sviluppo economico. Cisl : "Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte" : Dobbiamo proseguire nel lavoro avviato che punta ad un'economia circolare - spiega- per trovare sviluppo nelle sinergie tra imprese, all'interno di fasi produttive e filiere'. Respintra al mittente e ...

Conceicao : 'Non credo alle difficoltà della Roma. Di Francesco? Siamo tutti sulla corda' : Sergio Conceicao è agguerrito e deciso a recuperare il 2 a 1 dell'andata. Il tecnico del Porto non crede alla difficoltà della Roma e del tecnico: ' tutti sono in difficoltà non è questo che deve ...

Isola - Corona spietato con Fogli : 'Siamo tutti cornuti' - critiche al reality sui social : Ieri, 4 marzo, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi dove, come preannunciato, è intervenuto Fabrizio Corona il quale, con un video messaggio, è tornato a parlare dell'argomento che tiene banco sui siti di gossip in queste ultime settimane, ovvero il presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. L'intervento dell'ex re dei paparazzi non è piaciuto al pubblico che ha giudicato le parole di Corona sprezzanti e inopportune, ...

Isola dei Famosi - Corona è senza pietà con Riccardo Fogli : "Tutti Siamo un po' cornuti" : E alla fine Fabrizio Corona è sbarcato (in modo virtuale) in Honduras. Più precisamente all'Isola dei Famosi. Il motivo? Il tradimento a Riccardo Fogli. Stando a quanto sostiene l'ex re dei paparazzi, infatti, Karin Trentini da più di quattro anni avrebbe un amante. E di chi si tratterebbe? Dell'imprenditore Giampaolo Celli. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro.Fabrizio Corona, qualche settimana fa, fa uscire sul suo magazine la bomba: Karin e ...