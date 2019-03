Scontro in via Manara | scooterista in ospedale

Tav - mediazione di Conte fa esultare sia Lega che M5s : “Opera è partita”. “6 mesi per fermarla”. Lo Scontro è solo rinviato : “I bandi partono”, dice la Lega. “Partiranno tra sei mesi solo se ci sarà l’ok italiano a un’opera in toto ridiscussa”, ribattono dal M5s. Tutti esultano e lo scontro interno al governo sul Tav è solo rinviato. È il frutto dell’escamotage giuridico e lessicale trovato dal premier Giuseppe Conte per mediare tra le due posizioni e scongiurare una crisi. Al Carroccio piace la parte della lettera di Telt in cui si dice ...

Incidente su via Pontinia - auto a fuoco dopo Scontro : 2 morti : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Migliara 47 nel territorio comunale di Pontinia. Una Mercedes ha preso fuoco dopo lo scontro con una Citroen C2 e nell'impatto un 33enne è morto sul colpo ...

Scontro tra cabine dell’ovovia nel comprensorio del Civetta : 2 feriti : Scontro tra cabine dell’ovovia di Alleghe (Belluno), nel comprensorio del Civetta: a causa di un malfunzionamento e del conseguente urto sono rimasti lievemente feriti due sciatori. Sul posto i carabinieri. I due sciatori sono rientrati a valle autonomamente. L’incidente è avvenuto ieri sull’ovovia che sale alla località Coldei Baldi-Piani di Pezzè. Un modulo sarebbe rimasto bloccato nei pressi della stazione d’arrivo, e ...

Bari - Scontro auto-moto in viale Pasteur : ferito 50enne di Bitritto : Ancora un incidente stradale ieri sera a Bari, una macchina e uno scooter si sono scontrati in viale Pasteur a Bari, nei pressi del Ponte Solarino, verso le 19. Ad avere la peggio nell'impatto con una ...

Scontro Salvini-Anpi per un convegno sulle foibe. Il ministro : «Negate le stragi comuniste - via i contributi» : Il convegno non c'è ancora stato ma la polemica è già in corso. A Parma il 10 febbraio dovrebbe tenersi un convegno sulle foibe, l'uccisione di civili italiani da parte dei partigiani jugoslavi e dei ...

Venezuela - Scontro Usa-Russia all’Onu. Pompeo : «Maduro via subito». Mosca : «E’ golpe» : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuelana. Atteso per oggi il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia

Bolivia. Scontro tra autobus : 22 morti : 01.15 Due autobus per il trasporto passeggeri si sono scontrati frontalmente ieri nella Bolivia meridionale causando la morte di 22 persone e il ferimento di altre 37. Lo riferiscono media locali citando fonti della la polizia. L'incidente è avvenuto ieri sull'autostrada panamericana fra Oruro e Potosi: l'autista di un bus ha invaso la corsia opposta su cui viaggiava un altro autobus che non ha potuto evitare l'impatto

Depistaggio Via D’Amelio - Scontro tra ex prefetto Rossi e pm : “Sue domande insidiose. Abbia rispetto dei miei 88 anni” : Momenti di tensione durante il processo per il presunto Depistaggio sulle indagini per la strage di Via D’Amelio, nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. L’udienza, tenutasi nel tribunale di Caltanissetta, vede come imputati l’ex ispettore di polizia Fabrizio Mattei, Mario Bo, ex funzionario e oggi dirigente della polizia a Gorizia (non presente in aula) e l’agente di polizia Michele Ribaudo, ...

Trump cancella viaggio ufficiale della Pelosi in Egitto causa shutdown. Scontro istituzionale senza precedenti : Escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello stato. Uno Scontro istituzionale che raggiunge livelli senza precedenti con la lettera in cui la Casa Bianca annuncia alla esponente dem che il previsto viaggio all'estero che l'avrebbe portata a Bruxelles, in Egitto e in Afghanistan, è cancellato causa shutdown. "Se vuole può andare con un volo commerciale, afferma il ...

Saviano-Salvini - nuovo Scontro sull’uso della divisa. «Pericoloso». «Non sa cosa inventarsi» : Lo scrittore attacca: «Quell’uniforme non è di Salvini, ma dello Stato. E manda un messaggio pericoloso per la democrazia». Il ministro: «Io sarei come Fidel Castro, Gheddafi e Mussolini... Povero Saviano, non sa più cosa inventarsi! Bacioni»

Il ministro e la divisa. Nuovo Scontro tra Saviano e Salvini : «Quella divisa non è di Matteo Salvini, ma dello Stato. E manda un messaggio pericoloso per la democrazia». Lo scrittore Roberto Saviano, dalle pagine de La Repubblica , torna ad attaccare il ministro ...

Sui migranti è Scontro totale : "Rinviato il vertice di governo" : L'apertura di Giuseppe Conte ai migranti in arrivo da Malta rischia di far implodere il governo. L'ira di Matteo Salvini è palpabile: dopo il no del vicepremier all'accoglienza, in serata dal Viminale ...

Carige - via libera del Cdm al decreto su tutela del risparmio. Duro Scontro governo-Pd : ...nuovi bond e fondi Bankitalia - Il dl prevede la possibilità per Carige "di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del ministero dell'Economia ...

Polemica sull'uso della divisa - è Scontro Saviano-Salvini : Roma, 7 gen., AdnKronos, - Scoppia il caso sull'utilizzo di divise delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Se l'Usb ne denuncia "l'uso improprio", altri sindacati ...