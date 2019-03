Sci alpino | Dominik Paris vince la Coppa del Mondo di discesa se…Piazzamenti e possibili

oasport

Siamo giunti alle Finali dideldello scie al momentopotrebbe ancora centrare il successo nella classifica dellalibera, ma l'impresa si rivela ardua dato che l'azzurro non è padrone del proprio destino, essendo attardato di 80 punti dal capofila, l'elvetico Beat Feuz (500 punti contro 420). Lo svizzero ha infatti molti incastri a proprio favore, mentre pochi sono quellinti per l'italiano, che però avrebbe la meglio in caso di arrivo a pari punti per un maggior numero di successi in stagione.Di seguito tutte lecombinazioni per la vittoria dinelladilibera:e Beat Feuz non arriva tra i primi 12 Arriva secondo e Beat Feuz non arriva tra i primi 15

