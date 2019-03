Muhammad Ali | dentro e fuori dal ring

gqitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Ha conquistato tre volte il titolo mondiale dei pesi massimi e si è distinto nella lotta per i diritti civili dei neri americani e per l’integrazione. Parliamo del re del mondo, Cassius Clay, aliasAli. Un mito intramontabile che è diventato una delle figure più amate e seguite di sempre. Con oltre 100 immagini provenienti da archivi fotografici internazionali — New York Post Archives, Sygma Photo Archives e The Life Images Collection — il Pan di Napoli rende omaggio alla carriera e alla vita diAli,dal, colto nei momenti importanti della sua vita, non solo sportiva. La mostra è suddivisa per sezioni tematiche: si parte con le fotografie che celebrano le sue imprese pugilistiche più celebri, dagli incontri con Sonny Liston, George Foreman e Leon Spinks, che lo portarono a conquistare tre titoli dei pesi massimi, ai match della sfida contro Joe ...

