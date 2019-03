ansa

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ROMA, 13 MAR - Cinque tifosi delsono stati feriti durantetra sostenitori dele dell'Olympique, secondo quanto riferisce Radio Barcelona citato dal sito di Marca. Gli ...

ansacalciosport : Incidenti prima di Barcellona-Lione. Tifosi francesi aggrediti vicino al Camp Nou, uno in ospedale | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Incidenti prima di Barcellona-Lione Tifosi francesi aggrediti vicino al Camp Nou, uno in ospedale - pilotiitaliani : Europa vs USA, la prima dopo gli ultimi incidenti mette a terra il Boeing 737 max, la seconda no, c'è di che riflet… -