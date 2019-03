Il Governo è un disastro

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Lega e M5S non sono "d'accordo quasi su nulla, e l'effetto è ilche è sotto i nostri occhi". Lo afferma l'ex premier Romano Prodi in una intervista al Sole 24 Ore. E aggiunge: "Mi sembra poi che in Europa il M5s non abbia ancora messo il nome sul campanello. Sono in attesa, in una sorta di terra di mezzo. E intanto sono venuti meno i propositi di uscire dall'Europa e dall'euro. La Brexit sta facendo venire i brividi a tutti gli anti-euro".L'accordo sulla Via della Seta che ilsi appresta a siglare? "Non ho alcuna idea di che accordo sia, quindi non posso pronunciarmi. Noto però che se la politica commerciale è di competenza europea, riguardo ai porti c'è una concorrenza forte tra gli stessi Stati europei. Ed è giusto che Genova e Trieste facciano un tentativo per avere un ruolo più forte nei confronti dell'Est". Lo dice ...

