Futuro Allegri | tra rinnovo e addio | dettagli e retroscena sul tecnico!

Juventus - Galeone svela il Futuro di Allegri : “A fine anno via” : Juventus Galeone – Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli, Pescara e Udinese e amico del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. Il tecnico ha inizialmente parlato della partita che si giocherà questa sera tra Juventus e Atletico Madrid: “La Juventus dovrà fare la partita perfetta, […] L'articolo Juventus, Galeone svela il futuro di Allegri: ...

Addio Allegri - il Futuro è già scritto : Agnelli ha le idee chiare : Addio Allegri – Nonostante l’ottavo scudetto consecutivo alla portata di mano, il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus appare tutt’altro che certo. L’allenatore toscano ha recentemente incontrato il presidente Agnelli e ha confermato che discuteranno del rinnovo solo a stagione conclusa. Leggi anche: Isco-Juventus, c’è l’ok del giocatore: ecco il piano di Paratici Addio Allegri, Agnelli lo riconferma ...

Nedved : «Allegri? Il Futuro non dipende da una partita» : Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese, vinta 4-1 con doppietta record di Kean, il più giovane bianconero a segnare due ...

Juve - Nedved : 'Il Futuro di Allegri non dipende dalla Champions' : Pavel Nedved , vicepresidente della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese: 'Devo dire che il pericolo c'è in queste partite prima della Champions. Ti costa qualcosa a livello di attenzione, però devo dire che noi dobbiamo vincere il ...

Juventus-Udinese - Allegri : “Ecco chi gioca domani. Futuro? Questa la verità” : CONFERENZA STAMPA Allegri- Tutto pronto per il primo match della 27^ giornata di Serie A, sfida che vedrà di fronte Juventus contro l’Udinese. Sfida in programma all’Allianz Stadium, sfida che precederà il match dei match, ovvero quello tra Juventus e Atletico Madrid in programma martedì sera. Una sfida che vale una stagione. Allegri incrocia le […] More

Juventus-Udinese - Allegri in conferenza stampa col dubbio sul Futuro : JUVENTUS UDINESE, Allegri in conferenza – Insolito giovedì di vigilia per la Juventus che domani sera sfiderà in campionato l’Udinese. Contestualmente è un insolito giovedì di conferenza stampa per Massimiliano Allegri che, oggi alle ore 14:00, parlerà ai microfoni dei media presentando la sfida di domani, ma non potendo evitare di parlare di Atletico e […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri in conferenza stampa col dubbio ...

Gigi Simoni sul Futuro dell'Inter : 'Allegri perfetto se Marotta decide di cambiare' : Forse questa è la settimana più difficile per tutti i tifosi dell'Inter: il caso Icardi tiene botta e trapelano malumori che fanno pensare a mosse future in casa nerazzurra. Intervistato da ''Newnotizie.it'', l'ex tecnico dell'Inter Gigi Simoni ha commentato l'attuale situazione della squadra interista, pensando anche all'ipotesi di Massimiliano Allegri come futuro sostituto di Luciano Spalletti. Dybala e Allegri all'Inter I recenti risultati ...

Juve - il Futuro di Allegri : ecco gli scenari reali : TORINO - Dalla Spagna insistono: Massimiliano Allegri è nella lista dei papabili eredi di Santiago Solari , attuale tecnico del Real Madrid, stilata dal patron Florentino Perez . Il quotidiano ...

Juventus - Paratici sul Futuro di Allegri : E proprio a questa domanda ha risposto il direttore sportivo Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita vinta 2-1 dalla Vecchia Signora in casa del Napoli: Dopo la ...

Real nel Futuro - anche Allegri nel mirino : As mette in risalto nomi illustri per il futuro della panchina del Real, partendo dal tedesco Joachim Loew, attuale ct della Nazionale e campione del mondo nel 2014 a Rio, per proseguire con ...