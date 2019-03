gazzettadinapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2019) L'è stata la preziosa occasione per presentare il mondoa chi ancora non lo conoscesse e le tantissimedel brand per il Back to School-20. Tanti i progetti per il ...

gazzettanapoli : Colourbook Exhibition 2019, presentate tutte le novità a Nola. - bassairpinia : NOLA. La Colourbook Exhibition 2019. Un autentico colour-trip, quello che si è tenuto a Nola (NA), dal 9 al 12 marz… - gazzettairpinia : Colourbook Exhibition 2019: viaggio nel mondo del colore - -