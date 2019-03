Brexit | export alimentare italiano da record | ma ora rischia

Brexit : senza accordo impatto dei dazi sull’export dell’Italia da 1 - 3 miliardi : In caso di uscita della Gran Bretagna dall‘Unione europea senza accordo l’impatto delle tariffe sull’export delle imprese italiane verso il Regno Unito potrebbe ammontare a 1,3 miliardi di euro annui. Una hard Brexit avrebbe un impatto sulle imprese italiane che esportano sul territorio britannico “repentino e costoso“. E’ quanto si sottolinea in un rapporto dell’Anra, l’associazione che raggruppa ...

Effetto Brexit su vino - formaggi e pelati : così l'export di otto regioni è a rischio : Gli studi di Nomisma e di Vinitaly Wine Monitor: in pericolo un giro d'affari di un miliardo. I Consorzi delle Doc si tutelano a Londra: il Prosecco ha registrato la denominazione E il Parmigiano ...

Federalimentare - timori per Brexit e quota 100. “Obiettivo export 50 miliardi nel 2020” : Bocciate le due misure cardine della manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, timori per una Brexit senza accordo, che sarebbe “molto pericolosa”, e preoccupazione per il taglio delle stime di crescita del Pil italiano da parte del Fmi dopo quello di Banca d’Italia. A delineare uno scenario in chiaroscuro per il settore agroalimentare è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, intervistato dall’Adnkronos, ...

Brexit - a rischio 3 - 4 miliardi di export : Dal prosecco ai pomodori pelati : il mancato accordo sulla Brexit rischia di affossare 3,4 miliardi di export agroalimentare italiano in Gran Bretagna per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che ...

Brexit - Coldiretti : dal prosecco ai pelati - a rischio 3 - 4 miliardi di export : Dal prosecco ai pomodori pelati il mancato accordo sulla Brexit rischia di affossare 3,4 miliardi di export agroalimentare italiano in Gran Bretagna per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al pacchetto di misure elaborato dal Ministero dell`Economia e delle Finanze per garantire la piena continuità dei mercati e ...

Brexit : Confapi Padova - un colpo da 429 mln per l'export del Veneto (3) : (AdnKronos) - "Per esperienza diretta con i mercati d’oltremanica, posso assicurare che la Gran Bretagna non è pronta per affrontare il ritorno delle dogane. In ogni caso, il ripristino dei dazi avrebbe un impatto deciso sui flussi delle merci, appesantiti dai controlli doganali e dal pagamento dell

Brexit : Confapi Padova - un colpo da 429 mln per l'export del Veneto : Padova, 23 gen. (AdnKronos) - "Brexit, una faccenda che riguarda tutti noi. Dopo che il Parlamento di Londra ha bocciato l’accordo tra il governo britannico e la UE si attende un nuovo voto per il 29 gennaio. Quel che è certo è che una Brexit senza accordo (no deal) sarebbe catastrofica non solo per

A rischio 23 miliardi di export verso la Gran Bretagna : i pericoli per l'Italia targati Brexit : Rischi ed opportunità. Le authority italiane si sono già attivate, in accordo con quelle europee, per assicurare la continuità operativa delle piattaforme britanniche su cui viaggiano Grandi flussi finanziari europei e anche per consentire la piena operatività degli sportelli italiani delle banche britanniche. Il ministero dell'Economia, in collaborazione con le diverse autorità di vigilanza dei mercati, sta ...

Brexit può costare cara al made in Italy. A rischio export e investimenti esteri : ... legate ad una «riallocazione, almeno parziale, degli investimenti diretti esteri» di cui beneficia oggi l'economia del Regno Unito, il Centro studi Confindustria avverte: «Le opportunità che si sono ...