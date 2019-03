Alluvione 2011 | sentenza il 12 aprile

ilsecoloxix

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di rivedere il trattamento sanzionatorio per l’ex sindaca di Genova, condannata in appello a 5 anni, e per gli altri imputati

