Via seta,Ue: Stati rispettino regole

Il protocollo d'intesa tra Italia e Cina sulla Via della"lo valutiamo come valutiamo tutti gli altri protocolli firmati dagli altriUe". Così il vicepresidente della Commissione,Katainen, ricordando che 13Ue hanno già firmato simili memorandum. "Tutti glimembri che si stanno impegnando in tal senso -ha aggiuntodevono ricordarsi che abbiamo le nostresu trasparenza e concorrenza,gli appalti pubblici devono essere aperti a tutti".Ue e Cina"sono partner economici strategici così come concorrenti".(Di martedì 12 marzo 2019)

