Via della seta | il piano dell' Europa per arginare l' influenza della Cina

Via della Seta - Boccia : 'Accordi bilaterali troppo spinti non aiutano l'Italia" : 'Dobbiamo stare attenti, è evidente che accordi bilaterali troppo spinti non aiutano l'Italia, quindi occorre equilibrio'. Il presidente di Confindustria Vicenzo Boccia interviene così sulla Via del ...

Un dragone in casa : a chi conviene davvero l'accordo tra Italia e Cina per la Via della Seta : Divorati dal dragone: è il rischio degli Stati che non rispettano gli impegni assunti con la "Belt and Road Initiative". È...

Via della Seta - sos Ue : ‘Possibili rischi per sicurezza’. Ambasciata Usa : ‘Italia analizzi con attenzione gli accordi con la Cina’ : La preoccupazione dell’Europa, il suggerimento degli Stati Uniti, la ‘lettura’ cinese dei fatti, le polemiche interne. L’adesione dell’Italia alla nuova Via della Seta continua a far discutere sia dentro che fuori i confini nazionali, nonostante le rassicurazioni e i paletti messi dal governo all’alleanza commerciale con la Cina che tanto ha infastidito sia gli Usa che l’Unione europea. Per Bruxelles, ...

Via della Seta : Ue vara strategia con la Cina - serve piena unità Stati : ... "si ribadiscono i principi di cooperazione economico e commerciali presenti in tutti i documenti europei, nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata": così il ministro dell'economia ...

Via della Seta - Di Maio : per riequilibrare import-export con Cina : Dopo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che al suo arrivo alla riunione Ecofin a Bruxelles ha dichiarato che "si sta facendo una gran confusione e che si ribadiscono principi di collaborazione ...

Via della Seta - Di Maio : 'Non è occasione per nuove alleanze - ma opportunità per nostro export' : 'La Via della Seta non è assolutamente un'occasione per stabilire nuove alleanze a livello mondiale; è solo un'opportunità per riequilibrare il livello di import-export tra noi e la Cina'. Così il ...

Via della Seta - Conte va avanti nonostante i timori Ue : 'Apriamo una strada nuova' : Bisogna tranquillizzare, perché c'è stata un po' di confusione rispetto a questa cosa' dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine dell'Ecofin a Bruxelles. 'Si sta facendo una gran ...

Via della Seta - Di Stefano (M5s) "Enorme opportunità per l'Italia" : Il sottosegretario M5s agli Esteri Manlio Di Stefano dice sì all'accordo con la Cina sulla Nuova Via della Seta: "Nessun pericolo per la sicurezza, è un accordo economico e non politico" Segui su affaritaliani.it

Nuova Via della seta - Ue : possibili rischi da investimenti esteri come 5G - in relazioni con Cina serve unità : 'possibili rischi da investimenti come il 5G'. È uno degli avvertimenti contenuti nella comunicazione Ue sulle relazioni con la Cina in cui si fa anche riferimento alla necessità di una strategia ...

Cina : Conte - 'aderiamo a progetto 'Via della seta' con tutte le cautele' : Statale 640 Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "La Cina non divide assolutamente il governo". Così, il premier Giuseppe Conte parlando coni cronisti della 'Via della seta'. "Il governo quando si muove su questi scenari - dice sulla Statale 640 Caltanissetta-Agrigento - si muove sempre in modo coor

Conte : "Aderiamo Via della Seta con tutte le cautele" : ... vale la pena di firmare un memorandum d'intesa che ha sollevato perplessità anche dagli Usa, se non si tratta di un documento vincolante? "E' una questione - ha risposto il ministro dell'Economia - ...

Il Pd porta la Via della seta in Parlamento - di P.Salvatori - : "Secondo diversi analisti - sono le preoccupazioni avanzate nel testo - la Bri è un progetto attraverso il quale la Cina sta provando ad assicurarsi influenza sull'economia mondiale per i prossimi ...

Il Pd porta la Via della seta in Parlamento. Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma dell'accordo con la Cina : Il Partito democratico porta la via della seta in Parlamento. Approfittando delle divisioni che sono deflagrate all'interno della maggioranza nelle ultime quarantott'ore sulla firma della "Belt and Road Initiative", il programma di investimenti al quale il governo gialloverde vorrebbe apporre la firma, gli uomini di Nicola Zingaretti vogliono che il ministro degli Esteri Enzo Moavero si presenti in Senato a spiegare cosa diamine stia succedendo. ...

Via della Seta - il testo dell'intesa tra l'Italia e la Cina : la versione inglese e la traduzione in italiano : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT AND ...