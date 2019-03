Un albero è caduto su tre auto a Roma

agi

(Di martedì 12 marzo 2019) Unè caduto la notte scorsa all'altezza del civico 11 in via dei Tizii, nel quartiere San Lorenzo a, provocando danni a trein sosta e ad un balcone al primo piano. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo, la Polizia locale e i vigili del fuoco.

7m70 : @IlMontanari Anche oggi, per fortuna gli alberi hanno l'accortezza di cadere di notte Un albero è caduto su tre aut… - parmapress_24 : Via Portilia, albero caduto su auto in sosta - FOTO - -