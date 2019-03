Parlamento Ue | profonda preoccupazione per 5G cinese E già gli Usa avvertono la

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Ileuropeo "esprime" sui rischi per la sicurezza informatica derivanti dalle reti 5G sviluppate da societa' cinesi e lancia un monito agli Stati membri affinche' ci sia "una risposta coordinata dell'Ue". E' la posizione espressa con una risoluzione presentata dai gruppi Alde, S&D, Ppe e Verdi e approvata per alzata di mano dalla plenaria. Gli eurodeputati invitano gli Stati membri perche' si "astengano dall'introdurre misure unilaterali sproporzionate che frammenterebbero il mercato unico".Intanto, l'amministrazione Trump ha avvertito il governo tedesco di essere pronta a limitare la condivisione delle informazioni dell'intelligence con Berlino, se quest'ultima autorizzera' Huawei a realizzare l'infrastruttura Internet mobile di prossima generazione (5G) della Germania. Lo riferisce il quotidiano statunitense "Wall Street Journal", che cita una ...

