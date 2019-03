No di +Europa al Pd | verso tramonto progetto listone a Europee

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Sembra tramontare l'ipotesi di un '' di centrosinistra alle prossime elezioni. Oggi è arrivato il 'no' di, al termine di un incontro tra Benedetto Della Vedova e il segretario eletto del Pd, Nicola Zingaretti. "Abbiamo convenuto che è bene che le nostre esperienze politiche,e Pd, si presentino in modo distinto alle elezioni", ha spiegato il segretario Della Vedova, ricordando l'adesione del Movimento alla famiglia europea dell'Alde. Sia Della Vedova che Zingaretti hanno però tenuto a sottolineare che non si tratta di una rottura di rapporti."E' stato - per il segretario Pd - un incontro utile in uno spirito di massima disponibilità e di condivisione nello spirito del manifesto 'Siamo europei' contro chi l'Europa la vuole distruggere. Non ci sarà una lista unica come unione di soggetti diversi ma due liste larghe, aperte alla società affinché ...

