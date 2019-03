Lo ' strano caso' dell' eclissi solare | la Luna va all' indietro e passa due volte sul Sole

Lo 'strano caso' dell'eclissi solare - la Luna torna passa due volte sul Sole tornando indietro : Il 6 marzo scorso è avvenuta una strana eclissi di Sole, visibile solo dall'orbita terrestre, nella quale il disco della Luna è passato più volte avanti e indietro su quello del Sole: un effetto ...

Isola dei Famosi - caso Fogli : cosa succederà stasera. Lo 'strano' silenzio della Marcuzzi : 'Ti hanno licenziata?' : Torna l' Isola dei Famosi dopo la bufera . Stasera una nuova puntata del programma. E mentre Mediaset ha mandato via capoprogetto e alcuni autori, - sotto accusa per il suo video contro il cantante ...

Nissan - lo strano caso di Carlos Ghosn : ha lasciato il carcere in tuta da operaio e con la mascherina : Se Carlos Ghosn, considerato un eroe in Giappone ai tempi in cui salvò Nissan dal fallimento, licenziando comunque migliaia di dipendenti,, avesse messo in testa un cappellino con il marchio di un'...

Lo strano caso dei biglietti aerei che costano di più sui siti delle compagnie : ... Mit,, da circa 35 anni studia le dinamiche di prezzo delle compagnie aeree di tutto il mondo e sta proprio lavorando con un'alleanza dei cieli, ce ne sono tre: Star Alliance, Sky Team, oneworld, su ...

Lo strano caso di Suarez : segna tanto - ma non in Champions e in trasferta : Non sta bene fisicamente, è fuori forma, è lento, sbaglia troppo, ...

Lo strano caso dei finti follower di Nicola Zingaretti : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è candidato alla segreteria del Pd (foto: Valerio Portelli/LaPresse) Se i follower su Twitter di Nicola Zingaretti fossero elettori, il presidente della Regione Lazio forse avrebbe già vinto le primarie del Pd. Il problema è che non soltanto spesso non lo sono, ma alcuni non esistono nemmeno, sono solo dei bot. O almeno, questo è ciò che dice la cronaca di una brutta figura appena rimediata dal ...

Mark Hollis - lo strano caso del musicista : una morte senza spiegazioni nell'era dei social : Chi ha amato i Talk Talk immagina già Hollis Living in another world, perso nel suo mondo speciale, come quello raccontato in uno dei suoi brani più spirituali, The Ascension Day. Una morte ...

Lo strano caso della condanna del cardinale Pell : Il Pontefice aveva incaricato Pell di riformare completamente finanze ed economia nel Vaticano, attribuendo alla Segreteria per L'Economia poteri praticamente assoluti su tutto, dai soldi al ...

Un meme - un popolo infuriato e la rimozione da Steam di un gioco di buonissima qualità : lo strano caso Devotion : Il caso Devotion di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni ha preso una piega decisamente inaspettata portando addirittura alla rimozione del gioco da Steam. Ma cosa è successo esattamente?Devotion è un titolo sviluppato dai taiwanesi di Red Candle Games, un horror in prima persona ambientato negli anni 80 che esplora il fanatismo religioso e gli estremi a cui può arrivare la devozione più estrema. Si tratta di un gioco che dopo il debutto ...

Lo strano caso di Jussie Smollett e il vittimismo di professione : Serve una nuova parola per l’ipocondria da crimini sociali. È quello che sostiene un editorialista del New York Times Magazine a commento della bizzarra vicenda di Jussie Smollett, attore della serie tv “Empire”, che è passato da vittima a mitomane nel giro di poche settimane. Prima i fatti, o quel

Boom di utili - ma niente tasse e rimborsi milionari : lo strano caso di Amazon : Amazon ha realizzato utili record negli ultimi due anni. Ma nonostante questo non ha pagato tasse federali. Anzi ha ricevuto dal governo americano milioni di dollari di rimborsi grazie a sgravi e ...

La Juventus e lo strano caso delle plusvalenze - crescono i ‘sospetti’ : l’asse con il Genoa ed il precedente del Chievo : E’ sicuramente un momento delicato che riguarda la Juventus, il club bianconero deve fare i conti con qualche problema di troppo, insospettabile solo ad inizio stagione. Le ultime due partite hanno fatto suonare il campanello d’allarme per Massimiliano Allegri, debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta e la clamorosa rimonta del Parma dopo il vantaggio di 3-1. Ma non è finita la Juventus deve fare i conti anche con ...

Basket - Nba lo strano caso dei Knicks. Sempre i più ricchi ma ultimi sul campo : NEW YORK - ultimi sul campo ma Sempre i più ricchi della Nba. E' il singolare destino dei New York Knicks, che nella nuova classifica sulle franchigie stilata da Forbes si confermano al primo posto ...