L’ invenzione del World Wide Web - 30 anni fa : È il sistema che permette di usufruire di gran parte dei contenuti su Internet (compreso questo) e fu ideato da un ricercatore del CERN per gestire grandi volumi di informazioni

Pagella scolastica : la sua invenzione? Colpa dell’imperatore che amava ascoltare Mozart : Oggi arriva direttamente a casa in formato digitale, ma in passato le famiglie erano costrette a pagare 5 lire per averla: la Pagella scolastica, soprattutto nel nostro Paese, ha subito una lunga evoluzione. Ma la sua origine è molto più antica, e risale all'epoca dell’assolutismo illuminato di Giuseppe II, l’imperatore che amava ascoltare le opere di Mozart.Continua a leggere