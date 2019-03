Gli youtuber Matt e Bise | ' Siamo gay' Poi la smentita | ' Era un esperimento sociale'

Il treppiede ideale per Gli youtuber : Nell’era dei social, la preparazione è cruciale per i creatori di contenuti multimediali. E se le idee e il talento possono anche abbondare, gli strumenti da utilizzare sono gli stessi per tutti: telecamere, smartphone e treppiede prima di tutto. Una novità interessante in tema di supporti arriva con lo SwitchPod, un treppiede dalla forma curva, leggero e compatto, su cui fissare reflex, mirrorless e smartphone. La sua particolare conformazione ...