Evan Rachel Wood mostra le cicatrici autoinflitte

Evan Rachel Wood, 31 anni, non ha paura di tornare al suo passato più buio. In un saggio, pubblicato su Nylon, ha raccontato di aver tentato il suicidio – quando aveva solo 22 anni – e come ne è uscita, grazie al ricovero in una struttura specializzata. «Guardando indietro è stata, allo stesso tempo, la cosa peggiore, e la ...

Evan Rachel Wood ha tentato il suicidio : Sulla cresta dell"onda grazie a Westworld, la serie tv americana in onda anche qui in Italia, Evan Rachel Wood ha confessato di aver tentato il suicidio. Rivela questa sconcertante verità in una lunga intervista che ha rilasciato a Nylon.L"attrice fin dall"età di 22 anni soffre di una grave crisi depressiva. Non è la prima volta che ha tentato di togliersi la vita. E come ha rivelato nell"intervista, il più delle volte, una telefonata alla madre ...