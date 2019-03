Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano | «Al cuor non si comanda mai»

vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2019) Evaa nozzeEvaa nozzeEvaa nozzeEvaa nozzeEvaa nozzeEvavanno a nozze. Lo annuncia l’attrice dal suo profilo Instagram: «Alnon simai», scrive, aggiungendo une rosso. «Che rimanga un segreto», continua, «mi ha detto «Sì» e al momento lo sa solo Enzo Miccio», colui che farà da wedding planner. Per l’occasione le due hanno già creato due hashtag che, com’è facileginare, accompagnerano preparativi e cerimonia: «#LePromesseSpose», ed «#EvaWeddingDay».Cinquantasettte anni l’attrice, uno in più l’attivista e politica, stanno insieme da oltre 7 anni. Per lungo tempo, però, hanno preferito non darsi etichette e tenere la loro storia al riparo. Fino al marzo 2017, ...

romatoday : Eva Grimaldi e Imma Battaglia presto spose a Roma - CulturaMainstr1 : Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano, Miccio sarà il wedding planner - SylvieTropez : Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose: il messaggio su Instagram -