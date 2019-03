Cicciolina | Farei il Grande Fratello Vip o Ballando con le stelle

blogo

(Di martedì 12 marzo 2019), intervistata da IlFattoquotidiano.it, ha confessato di essere reinventata come artista, presenziando a diverse serate in pizzeria per incontrare i fan. L'ex pornostar lamenta di essere stata fatta fuori dalla televisione italiana, a suo dire, poco meritocratica, assai politicizzata e basata su sesso e raccomandazioni: Io sarei andata a fare ilVip con quella meravigliosa donna, la moglie di Totti, con cui ho parlato quando andai come ospite a Le Iene. Le dissi: ‘Ilary, per favore, fai il mio nome per il reality?’. Lei mi rispose: ‘Assolutamente’. Infatti è stata meravigliosa e mi hanno chiamata. Poi però è sparito il mio nome. Mi dica lei perché. Ioanchecon lecon la signora Carlucci, che stimo molto. Anche lei ha fatto il mio nome ma poi non ho saputo null’altro. Invece all’estero mi chiamano… ...

