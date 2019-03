Cedolare secca negozi 2019 | registrazione cartacea con il Modello RLI | come fare

leggioggi

(Di martedì 12 marzo 2019) Chi vuole aderire in modalità online allaperdovrà attendere ancora un po’. Tarda infatti ad arrivare il sistema dicontratto telematico e il software che lo consente. Non resta quindi che affidarsi all’unico modo attualmente a disposizione: la compilazione delRLI per la richiestae adempimenti successivi.Vediamo in dettagliofunziona laper gli affitti commerciali, in base alle novità introdotte in Legge di bilancioregistrare un contratto di affitti commerciali con l’aliquota agevolata al 21 per cento.: le novità in Legge di bilancio aè stata alla fine estesa anche agli affitti deie locali commerciali. Questa una delle tante novità confermate nella Legge di bilancio. Da quest’anno quindi, i proprietari di locali ...

borghi_claudio : @paolocecchi @Massimo13061964 No, il reddito è in molte forme oltre il lavoro, per esempio nulla quaestio per tassa… - lucianolivieri_ : Locatari, inquilini, immobili: tutte le condizioni per capire chi può optare per la tassazione con cedolare secca - RadioSienaTV : Prezzi immobili troppo alti, la cedolare secca può rilanciare il commercio anche a Siena - -