Carcere per 38 anni e 148 frustate L' Iran silenzia l' avvocata dei diritti

Premier Albania - Carcere per chi invade : TIRANA, 11 MAR - Minimo 3 anni di carcere per chi entra in campo durante le partite di calcio: e' quanto proposto oggi dal Premier albanese Edi Rama dopo i recenti episodi di violenza negli stadi. In ...

L’avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 7 anni di Carcere : Nasrin Sotoudeh, avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana, è stata condannata a sette anni di carcere da un tribunale dell’Iran, scrive l’agenzia di stampa iraniana ISNA. «Nasrin Sotoudeh è stata condannata a cinque anni per cospirazione contro lo stato e

Nissan - lo strano caso di Carlos Ghosn : ha lasciato il Carcere in tuta da operaio e con la mascherina : Se Carlos Ghosn, considerato un eroe in Giappone ai tempi in cui salvò Nissan dal fallimento, licenziando comunque migliaia di dipendenti,, avesse messo in testa un cappellino con il marchio di un'...

Tentato suicidio in Carcere a Ferrara per il killer in "tempesta emotiva" : Si è sentito demonizzato e ha Tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci. E' ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo, l'uomo di 57 anni, reo confesso dell'omicidio della ex compagna Olga Matei, il cui caso aveva fatto discutere per il dimezzamento della pena in appello con una sentenza che ha concesso le attenuanti anche per la 'tempesta emotiva' determinata dalla gelosia. ...

Russiagate - prime condanne negli Usa. Per Paul Manafort - 3 anni e 11 mesi di Carcere : E' stato condannato a 3 anni e 11 mesi di carcere Paul Manafort, l'ex manager della campagna presidenziale Donald Trump che per il suo lavoro in Ucraina e i suoi legami con uomini vicini al Cremlino e' finito nel mirino dello speciale procuratore Robert Mueller che indaga sul Russiagate. Il giudice di Alexandria, in Virginia, T.S. Ellis (nominato da Ronald Reagan) ha definito "eccessiva" la richiesta di condanna dei procuratori, tra 19 e 24 ...

“Ecco cosa succede quando non paghi le persone”. Il muratore è furioso e si vendica così : condannato a 4 anni di Carcere : Il muratore 31enne Daiel Neagu ha distrutto i cottage appena costruiti, una serie di residenze per anziani in Gran Bretagna, per “vendicarsi” di un mancato pagamento di 7mila euro. Nel video, girato da Neagu stesso, si vede l’uomo salire sulla ruspa e radere al suolo gli edifici nuovi di zecca: “Che vi serva di lezione”. Il danno stimato è di un milione di sterline mentre Neagu è stato condannato a 4 anni di ...

Ancora guai per R. Kelly : dopo le accuse di molestie il cantante torna in Carcere : Non è un buon periodo per R. Kelly , il celebre divo della musica soul. dopo le accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte da quattro donne, l'artista è stato preso in custodia dalla ...

Il cardinale francese Philippe Barbarin è stato condannato a sei mesi di Carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi da un prete : In Francia il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, è stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali su minorenni di cui è accusato l’ex prete Bernard Preynat. Gli abusi in questione sarebbero avvenuti negli anni

