Boeing 737 Max 8 | chiudono i cieli Gran Bretagna | Francia | Germania e Norvegia

Disastro in Etiopia : anche Uk - Francia e Germania fermano i Boeing 737 Max : anche Francia, Germania, Gran Bretagna, Australia, Singapore, Malaysia e Oman hanno deciso di sospendere tutti i voli degli aerei Boeing 737-8 Max, dopo le ipotesi che sia un difetto del software di questo modello la causa dell’incidente al vettore della Ethiopian Airlines, che il 10 marzo è costato la vita a 157 persone, poco dopo il decollo da Addis Abeba...

Boeing 737 Max 8 : Gran Bretagna - Germania e Francia chiudono lo spazio aereo La mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Anche l'Ue è pronta a tenere a terra i Boeing 737 Max 8 : Dopo la cautela ostentata finora, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) starebbe ora valutando di sconsigliare alle compagnie l’utilizzo dei Boeing 737 Max 8, che quindi potrebbero restare a terra in tutti i paesi Ue. Non si sa ancora se sarà vietato il transito del modello americano nello

Boeing 737 - Donald Trump : "Gli aerei di oggi sono troppo complessi. Non voglio che a guidarli sia Einstein - ma un pilota" : Dopo la tragedia Donald Trump del Boeing 737 Max precipitato in Etiopia, Donald Trump interviene sulla questione della sicurezza degli aerei. In un post su Twitter scrive: "Gli aeroplani stanno diventando fin troppo complessi da far volare", una "complessità che crea pericolo". "Non sono più necessari i piloti ma piuttosto gli informatici del Mit. Non voglio che Albert Einstein sia il mio pilota. Io voglio che a grandi ...

Aereo caduto - Boeing ancora in calo in Borsa. La società aggiorna il software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba. Dopo il meno 5% di lunedì, oggi i titoli hanno aperto le contrattazioni a Wall Street ...

Aereo caduto - Gb chiude cieli ai 737. Boeing : aggiornamento software | : L'aggiornamento nel giro di alcune settimane. La società esprime condoglianze ai familiari delle vittime dell'Aereo che si è schiantato in Etiopia. Dall'indiana Jet Airways alla sudcoreana Eastar Jet, ...

