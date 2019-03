Autodromo di Imola | incontro positivo oggi con la Sindaca Sangiorgi

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019) Afrae FMI Importante, quest’12 marzo, adopo le recenti tensioni fra Giunta Comunale e Direzione dell’. Si sono incontrati ladi, Manuela, il Presidente di Formula, Uberto Selvatico Estense, il Direttore dell’, Roberto Marazzi, e il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Avvocato Giovanni Copioli.L’obiettivo raggiunto era quello di riaprire un dialogo e mettere l’al centro di una serie di attività sportive e non solo, che perrappresentano un importante ritorno economico sulla città e di grande interesse a livello internazionale.La Federazione Motociclistica Italiana ha presentato non solo la piena volontà di collaborare per permettere al Circuito Enzo e Dino Ferrari di continuare la sua stagione sportiva, ma ...

