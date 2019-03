Zidane torna al Real Madrid

gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019) 284 giorni è durata la lontananza tra Zinedinee la panchina del. L'ex asso juventinoa guidare le merengues, che hanno scelto il secondo (per ora) allenatore più vincente della storia della società (con nove titoli in meno di tre stagioni è dietro solo a Miguel Munoz, ma già davanti a Molowny e Del Bosque) per aprire un nuovo ciclo., che qualche settimana fa era dato vicino alla Juve, ha firmato un contratto fino al 2022 e avrà il compito di ricostruire un gruppo a fine corsa. In pratica si ritrova tra le mani la stessa situazione del gennaio 2016, quando sostituì Rafa Benitez avviando un'avventura trionfale, conclusa con la conquista di tre Champions League in due anni e mezzo.Prima di lui Il presidente del, Florentino Perez, ha lavorato a lungo per convincere, in principio restio all'idea ...

FBiasin : #Zidane torna al #Real Due considerazioni. 1) Non c'ho capito una mazza: ero convinto che avesse già un accordo c… - pisto_gol : Zinedine Zidane torna al RealMadrid, con la garanzia della gestione di un mercato milionario e un ricchissimo contr… - GoalItalia : ??Bomba in casa #RealMadrid?? Via Solari, in panchina torna #Zidane ?????? -