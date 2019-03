Zidane-Real Madrid | ora è UFFICIALE | il tecnico torna a Madrid | i dettagli

juvedipendenza

(Di lunedì 11 marzo 2019)– Una stagione piena di delusioni per ildei mostri sacri, fuori ormai dalla Champions League, dalla Coppa del Re e dalla corsa al titolo in Liga: ma in casa Blancos arriva un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda la panchina. L’addio di Solari è ormai cosa certa per … More

forumJuventus : [ES] El Paìs - Zidane dice no al ritorno al Real Madrid. Per lui c'è un'offerta formale della Juve: sul tavolo un c… - FBiasin : #Zidane torna al #Real Due considerazioni. 1) Non c'ho capito una mazza: ero convinto che avesse già un accordo c… - forumJuventus : [ES] MD - Niente Juve per Zidane, imminente il ritorno del francese sulla panchina del Real Madrid ??… -