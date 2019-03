Udine, esplosione violenta in una palazzina: feriti mamma, papà e figlio di 6 anni

(Di lunedì 11 marzo 2019)a Cervignano del Friuli, in provincia di: forse una fuga di gas ha causato lo scoppio, che ha sventrato due appartamenti in via Chiozza. Tre le persone rimaste ferite gravemente, si tratta di un'intera famiglia composta da madre, padre edi 6. In corso le indagini.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...