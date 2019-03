Teatro Massimo di Palermo | scoppia la rivoluzione Meir Wellber

ilfogliettone

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ha idee rivoluzionarie Omer, dal 2020 nuovo direttore musicale deldie in questi giorni in città per pianificare il lavoro ma soprattutto per il concerto che questa sera aprirà la Stagione Sinfonica della Fondazione. Idee che il Sovrintendente Francesco Giambrone sempra approvare in toto data la fiducia data a questo giovane Direttore d’Orchestra israeliano che, nonostante l’età, è considerato uno degli astri nascenti del sinfonismo e operismo internazionale.attraverso la quale vuole portare l’orchestra del“a competere con le realtà europee” e probabilmente ilcome avamposto di un nuovo sistema produttivo che mixi il sistema italiano – prove di almeno 15 giorni ed una singola messa in scena al mese - con quello tedesco/europeo dove in scena vanno almeno tre/quattro produzioni al mese.che si vedrà ...

