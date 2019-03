ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Stava facendo un’escursione subacquea con la sua squadra di sommozzatori quando, sotto lo sguardo sbalordito dei suoi compagni, è stato risucchiato da unache, dopo un po’, così come lo aveva, lo ha risputatosano e salvo. Protagonista di questa storia che ha dell’incredibile è il 51enne Rainer Schimpf, regista di “Dive Expert Tours”, originario del Sud Africa. L’uomo era partito dal porto di Port Elizabeth, a est di Città del Capo, per documentare una corsa di sardine, come riferisce Fox News: lui e il suo team si erano divisi in due gruppi e si trovavano a 25 miglia nautiche dalla costa quando improvvisamente hanno avvertito un cambiamento nel moto ondoso e gli è sembrato che il mare si stesse muovendo in modo “strano”.È stato lo stesso Schimpf a ricostruire quanto accaduto a Sky News: “Mi ...

TutteLeNotizie : Sub ingoiato da una gigantesca balena, viene “risputato” fuori illeso - doloresgalli : Sub ingoiato dalla balena, viene sputato fuori: Ed è subito.... #Pinocchio !!! ?? - annarugg967 : Sub ingoiato dalla balena, viene sputato fuori: salvo -