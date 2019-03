Spari in piazza a La Spezia | un morto

Brindisi - l’agguato nel cuore della movida : Spari tra la folla di giovani nella piazza del centro durante il sabato sera : Un paio di colpi di pistola, in centro città, durante un tranquillo sabato sera. I carabinieri hanno diffuso le immagini dell’agguato avvenuto a Brindisi contro un giovane 26enne – ferito a una spalla e a una gamba – per una lite sentimentale. Per il tentato omicidio, alcune ore dopo la sparatoria, venne arrestato il 20enne Piero Martucci. Il fatto è avvenuto, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio, in una delle piazze ...