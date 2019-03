Settimana del cervello | in Europa si progetta il suo sosia in silicio

Visite oculistiche gratis in tutta Italia : è Settimana del glaucoma : Roma, 11 mar., askanews, - Migliaia di Visite gratuite in tutta Italia per chi non è mai stato da un oculista per combattere il ladro silenzioso della vista. È questa la strategia messa in campo dall'...

Festa del papà : 8 campeggi per un fine Settimana in famiglia lontani dalla città : Pitchup.com , la piattaforma di instant booking per i campeggi in Italia e presente in oltre 65 paesi in tutto il mondo, propone 8 campeggi in tutta Italia per una Festa del papà da vivere in famiglia circondati dalla natura. In occasione del 19 marzo, il team di Pitchup.com ha ricercato le strutture dove ...

Calendario Sport Invernali - tutti gli eventi della Settimana 12-17 marzo. Programma - orari e tv : Va a chiudersi la stagione invernale: ultimi appuntamenti importanti per il Circo Bianco. Finali per la Coppa del Mondo di sci alpino, ultime prove per il massimo circuito internazionale per lo sci nordico (salto, combinata e sci di fondo), c’è il Mondiale per il biathlon: altra settimana da seguire alla grande. Andiamo a scoprire tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo con il Programma, gli orari ed il palinsesto TV. SCI ALPINO Mar. ...

Sfide Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 - un leak del 11 marzo le svela in anticipo : La Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 è sempre più vicina. Così come sempre più concrete sono le nuove Sfide in arrivo. I ragazzi di Epic Games hanno infatti annunciato che, come accade ormai da tempo nella Battle Royale più amata del videoludo, le Sfide della Settimana 3 della Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale saranno disponibili dalle 15:00 di giovedì 14 marzo. Il team di sviluppo ne condividerà la natura solo a tempo debito, ma gli ...

Fifa 19 : TOTW 26 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°26 che verrà annunciata mercoledì 13 marzo Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 26 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

Simon&TheStars della Settimana : Cancro scopri quanto sei speciale - Bilancia al bando i sensi di colpa : Qui non si tratta né di addossarsi il peso del mondo sulle spalle, né di sfilarsi dai problemi. Bisogna mediare, entrare in un clima più collaborativo, sia da parte tua che dell'altro. Come? Il ...

Appuntamenti macroeconomici : Settimana dell'11 marzo 2019 : Lunedì 11/03/2019 08:00 Germania : Bilancia commerciale, preced. 19,4 Mld Euro, 08:00 Germania : Produzione industriale, mensile, atteso 0,5%; preced. -0,4%, 09:00 Spagna : Vendite dettaglio, annuale, ...

Appuntamenti e scadenze : Settimana dell'11 marzo 2019 : ... Assessorato a Trasformazione Digitale e Servizi Civici Incontri con la Banca d'Italia - sede di Trieste - L'incontro avrà come tema "Le statistiche per l'analisi dell'economia" Istat - Il mercato ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine Settimana a Buriram : Dopo tre settimane di pausa il Mondiale Superbike si trasferisce a Buriram per il Gran Premio della Thailandia 2019, secondo appuntamento stagionale del campionato dedicato alle moto derivate di serie. La corsa al titolo iridato continua con quello che si preannuncia un testa a testa esaltante tra il quattro volte campione in carica Jonathan Rea ed il debuttante della categoria Alvaro Bautista, il quale ha centrato una tripletta strepitosa in ...

La prova del cuoco : Anche Eleonora Daniele ed Enzo Iacchetti nella giuria della ventisettesima Settimana (Anteprima Blogo) : Oggi parte la ventisettesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con una nuova veste e con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia ...

Champions League calcio 2019 - orari e calendario della Settimana. Come vedere le partite in tv e streaming : Le ultime quattro partite degli ottavi di Champions League 2018-2019 si disputeranno nei giorni di martedì e mercoledì: sarà l’occasione ideale per dare alla massima manifestazione calcistica europea le ultime partecipanti ai quarti di finale prima del sorteggio. Si comincerà col ritorno tra Manchester City e Schalke 04, con gli inglesi che difendono il 2-3 arrivato in Germania, e tra Juventus e Atletico Madrid, con i bianconeri obbligati ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per inizio Settimana : “venti di burrasca e mareggiate in gran parte d’Italia” : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà sull’Italia determinando, tra lunedì e martedì, venti forti settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature. Al centro-sud, si assocerà anche una breve fase di tempo instabile, con nevicate in calo fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore prossima Settimana : la scelta finale di Elena : Da lunedì 11 marzo riparte una nuova settimana in compagnia della soap opera Il Paradiso delle signore, in onda in tv come sempre dalle 15:40 circa. Negli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana ci sarà la scelta finale di Elena, la quale alla fine prenderà una decisione definitiva sul suo futuro dopo i tentennamenti delle scorse settimane. Il Paradiso delle signore, le trame della prossima settimana Nel dettaglio, infatti, gli ...

Camerino - l'Università promuove seminari per la 'Settimana del Cervello 2019' : Diversamente da altri settori della ricerca biomedica, infatti, non c'è una reale cognizione del valore che la ricerca sul sistema nervoso dà al progresso della scienza. Limitazione che si riflette ...