Meteo Puglia | dalla mitezza al pieno inverno Temporali | vento forte e temperature in

Ambiente - Puglia : “Non è il Meteo a scegleire dove dare le risorse” : “Non possiamo far scegliere alla meteorologia e alle nostre inefficienze nella prevenzione il criterio su come impiegare questi soldi: ma cosi’ purtroppo ha fatto il Governo che ha preso tutte le calamita’ dell’ultimo anno e mezzo, quasi tutte del Nord, e ha messo i fondi sul dissesto idrogeologico con un criterio che non ha ne’ capo ne’ coda. E noi abbiamo avuto formale notizia di tutto questo solo dopo la ...

Puglia e Basilicata : diramata allerta Meteo gialla della Protezione Civile per vento e neve : Il vasto anticiclone che sovrasta l´Europa da inizio settimana sta rapidamente perdendo colpi e nelle prossime ore favorirà la discesa di un piccolo ma intenso nucleo gelido proveniente dalla...

Meteo Puglia : intensa irruzione fredda in arrivo. Venti fortissimi e anche neve nel week-end : Ve ne abbiamo tanto parlato in settimana e ormai siamo prossimi ad un rapido ed improvviso cambiamento del tempo sull'Italia, segnatamente al centro-sud : il vasto anticiclone che sovrasta l'Europa...

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per neve e vento : Dalla mezzanotte di sabato e per le successive 24 ore in Puglia è prevista Allerta gialla per rischio neve e vento. Lo comunica la Prefettura di Bari in un bollettino di Allerta Meteo. “Confermata possibilità – è scritto nella nota – dalle ore 00:00 di domani, sabato 23 febbraio, e per le successive 24 ore di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Nevicate da ...

Meteo Puglia : forti raffiche di Maestrale e imponenti mareggiate : La saccatura artica giunta oggi sull'Italia sta apportando piogge, temporali e un progressivo calo termico sulle nostre regioni centro-meridionali. A partire dalle prossime ore e soprattutto nella...

Allerta Meteo Puglia : rischio idrogeologico - in arrivo temporali - neve e vento : La Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo arancione, valida dalle ore 10:30 di oggi e per le successive 20-30 ore, per rischio idrogeologico, per temporali, neve e vento localizzato sulla zona centrale adriatica, centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne. L’Allerta Meteo è gialla su Gargano e Tremiti, Salento e basso Fortore. Sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione per maltempo : Il centro funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso di condizioni metereologiche avverse, concernenti la possibilità dalle ore 20, e per le successive 24-36 ore, di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; i fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento, nevicate sparse a quote superiori a 400-600 metri, con apporti al ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : venti forti su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Il minino depressionario posizionato in area ionica e responsabile dei forti venti in atto su gran parte dell’Italia, determinerà un ulteriore e deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, anche sui settori adriatici meridionali e lungo i restanti settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : veloce sfuriata fredda - bufere di neve tra Molise - Puglia e Campania [MAPPE] : 1/18 ...

Allerta Meteo Puglia : domani neve al di sopra dei 300-500 m : Il centro funzionale della Protezione civile regionale della Puglia ha emanato un’Allerta gialla per neve prevista per domani – venerdi’ 11 gennaio dalle 8 e per le successive 12 ore – nella zona garganica e per le zone piu’ interne del sub appennino dauno e dell’alta Murgia. Qui sono previste nevicate da isolate a sparse al di sopra dei 300-500 metri, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati ...

Meteo : ultime residue nevicate oggi in Puglia e Sicilia - gran freddo ovunque : Sta giungendo al termine la forte ondata di freddo e neve che ha coinvolto il centro-sud, ma principalmente le regioni del medio-basso Adriatico, la Basilicata e la Sicilia. Numerose località, anche...

Allerta Meteo Puglia : ancora gelo e neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...