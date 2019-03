Chi sono Matilde | Eleonora e Diego | i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Più di mille giudici algerini si sono sChierati contro la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika - al potere da 20 anni : Più di mille giudici algerini hanno detto che si rifiuteranno di supervisionare le elezioni presidenziali, che si terranno il prossimo 18 aprile, se si candiderà anche l’attuale presidente Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika ha 82 anni, è presidente dal 1999 ma dal 2013

Mafie in Lombardia - Forte : “Non ci sono settori immuni”. Dalla Chiesa : “Nuovi interessi in sanità e turismo” : “Non ci sono settori totalmente immuni dalle organizzazioni criminali e questo dà la dimensione di quanta economia buona viene sottratta ai cittadini lombardi”. È questo l’allarme lanciato questa mattina Dalla Presidente della Commissione “Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità” Monica Forte nel corso della presentazione del secondo rapporto di ricerca sul “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia”. Una ricerca condotta da ...

Attentato Foggia - Iemmello sbotta : “sono sChifato” [FOTO] : Attentato Foggia – Sono ore di grande tensione in casa Foggia, i calciatori hanno dovuto fare i conti con un pesantissimo Attentato dopo la sconfitta contro il Lecce, in fiamme l’auto dell’attaccante Iemmello. Il calciatore nelle ultime ore ha deciso di sbottare, ecco il pesante messaggio su Instagram: “Alcune dichiarazioni che sono uscite sicuramente non sono mie anche perché altrimenti le avreste lette qui. Detto ...

Maltempo : Ungheria - Polonia - Repubblica Ceca e SlovacChia sono sotto assedio di neve e vento : Tra ieri e oggi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria hanno registrato gravi danni a causa del Maltempo, il freddo ed in particolare di un forte vento. La stampa locale riferisce che nel nord dell’Ungheria il vento ha complicato il trasporto ferroviario, con forti ritardi e riduzioni dei treni di percorrenza sulla linea Budapest-Vac, che connette la capitale ungherese con Bratislava, Praga e Berlino. In Slovacchia invece circa 23 ...

Reddito di cittadinanza - 4 milioni di italiani guadagnano meno del sussidio : Chi sono e cosa fanno : In Italia 4,2 milioni di lavoratori guadagnano meno dell’assegno mensile previsto dal Reddito di cittadinanza, la misura introdotta dal governo e partita lo scorso 6 marzo. Si tratta di lavoratori dipendenti che hanno uno stipendio annuo inferiore ai 10mila euro: Il Sole 24 Ore ne traccia l’identikit. sono soprattutto giovani, donne e residenti al Sud. Lavorano in hotel e ristoranti, in attività sportive e di intrattenimento, hanno contratti di ...

Tragedia dell’aria - aereo si sChianta al suolo : non ci sono sopravvissuti : sono 14 le vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono che ci possano essere superstiti. Erano a bordo di un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio. Il pilota aveva segnalato un’emergenza alle 10.40 di ieri ora locale (16.40 in Italia) e ha ...

Nel mondo ci sono quaranta milioni di persone ridotte in sChiavitù : La parola rievoca immagini che sembrano confinate al passato. Tuttavia oggi sono ridotte in schiavitù più persone rispetto a qualsiasi altro periodo storico. Leggi

Serena Rossi : figlio e marito. Chi è l’attrice di “Io sono Mia” : Serena Rossi: figlio e marito. Chi è l’attrice di “Io sono Mia” Chi è Serena Rossi e carriera Sta vivendo un periodo d’oro la bellissima Serena Rossi. L’attrice napoletana negli ultimi anni ha collezionato tantissimi successi, eha conquistato il pubblico italiano e la critica cinematografica con le sue splendide performance. Serena si è cimentata nell’ultimo anno nella difficile impresa di interpretare Mia Martini nel ...

Alberto Angela : figli e moglie - Chi sono i familiari e la carriera : Alberto Angela: figli e moglie, chi sono i familiari e la carriera carriera e vita privata Alberto Angela Verrebbe da dire “buon sangue non mente” ed effettivamente è quello che diciamo. Alberto Angela è una icona della Tv e dello spettacolo, ci perdoneranno gli altri colleghi del mestiere ma questo signore qui è anche un riferimento culturale. In Italia infatti è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico, sulle orme del papà ...

Aereo precipitato in Etiopia - ecco Chi sono le otto vittime italiane : sono otto le vittime italiane del volo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi, precipitato questa mattina pochi minuti dopo il decollo. Il primo nome ad esser stato confermato è quello di Sebastiano Tusa, assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia: era diretto a Malindi, in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con...

Buoni fruttiferi postali antiChi : valore - quali sono e come riconoscerli : Buoni fruttiferi postali antichi: valore, quali sono e come riconoscerli Calcolo valore Buoni fruttiferi Può accadere che sistemando la casa di un genitore venuto a mancare si possano trovare dei cimeli di valore impagabile. Ricordi del cuore, souvenir, scoperte incredibili, ma anche sorprese sotto l’aspetto finanziario. come nel caso dei Buoni fruttiferi postali. In circolazione, infatti, ci sono diversi Buoni fruttiferi postali “antichi”, ...

Aereo precipitato in Etiopia : Chi sono le vittime italiane : Nella lista dei passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina figurano anche otto italiani. Il...

Aereo precipitato in Etiopia - ecco Chi sono le otto vittime italiane : 'In pochi casi - sottolinea nel suo messaggio di cordoglio - l'archeologo, lo scienziato si era fatto politico con tanta naturalezza, continuando a vedere le cose, la storia e il mondo senza calcoli ...

Intervista – Chiara Iezzi : «Mi sono sentita smarrita per molto tempo - oggi sono finalmente me stessa» : Chiara Iezzi, l’ex sorella bionda del duo Paola & Chiara, è una donna diversa da quella che ci si può ricordare dagli iconici video delle super hit che dominavano le classifiche dei primi anni duemila come “Vamos a bailar“ e “Festival“, che l’avevano eletta, insieme alla sorella Paola, come una delle migliori sexy hitmaker al pari delle popstar internazionali. Dopo aver percorso la strada solista, ...