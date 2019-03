Braida | «La Juve può battere l' Atletico | Gattuso mi ha sorpreso»

Juventus-Atletico Madrid - Braida crede in Allegri “remuntada non impossibile” : Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato della gara che domani sera la Juventus giocherà contro l’Atletico Madrid “Nel calcio tutto è possibile, la Juventus a mio avviso ha una partita dura ma non impossibile, in Spagna si parla di ‘remuntada’. E’ durissima ma nel calcio i miracoli possono accadere”. E’ il pensiero del direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, sul ...